Volkswagen start bouw gigafactory

In het kader van zijn NEW AUTO-strategie streeft Volkswagen er naar om een toonaangevende provider van duurzame, software gedreven mobiliteit te worden. Daarbij is de productie van accucellen in eigen beheer een cruciale factor. De bouw van de eerste eigen fabriek daarvoor is zowel in economische als technologische zin een megaproject.

Volkswagen brengt alle activiteiten op het gebied van accu's onder bij het nieuw opgerichte Europese bedrijf PowerCo. Vanuit Salzgitter managet dit bedrijf per direct het functioneren van fabrieken, de ontwikkeling van accuceltechnologie, de levering van machines en uitrusting en de samenwerking met leveranciers en distributeurs. Op termijn plant PowerCo de productie van grote opslagsystemen voor het energienet. Thomas Schmall, bij Volkswagen verantwoordelijk voor technologie en tevens commissaris bij PowerCo: "PowerCo wordt een mondiale speler op het gebied van accu's. De belangrijkste kracht daarbij is verticale integratie. Dat betekent dat we alles in eigen beheer doen: van grondstoffen tot productie en recycling."

Naar verwachting levert de oprichting van de nieuwe gigafactory 20.000 toekomstbestendige arbeidsplaatsen op in Europa.

De nieuw te openen productiefaciliteit in Salzgitter is ook een blauwdruk voor vergelijkbare fabrieken in Europa. Net als komende gigafactories maakt hij gebruik van 100% groene stroom en er komt een closed-loop recyclingsysteem zodat tot wel 90% van een accu recyclebaar is. Standaardisering volgens het bewezen recept van de productie van platforms (MQB en MEB) staat centraal. Zo kunnen snelheid, kostenefficiency en topkwaliteit samen gaan. De standaardisering gaat niet alleen om uitrusting, gebouwen en infrastructuur, maar ook om producten, processen en IT. Daardoor zijn de gigagactories ook flexibel. Ze zijn snel aan te passen aan nieuwe productontwikkelingen en -innovaties.

In Salzgitter gaat Volkswagen accu's produceren die gebruik maken van de in 2021 gepresenteerde eenheidscel. Deze is geschikt voor verschillende celchemieën en daardoor breed inzetbaar. In de toekomst worden eenheidscel-accu's ingezet in tot wel 80% van de elektrische modellen van de Volkswagen Groep. In 2025 start in Salzgitter de productie voor modellen in het volumesegment. Naar verwachting komt de jaarlijkse capaciteit uit op 40 GWh, goed voor circa 500.000 voertuigen. Dankzij zes fabrieken stijgt de capaciteit in 2030 tot 240 GWh.

Mede dankzij positieve synergie-effecten heeft de eenheidscel het in zich om batterijkosten met wel 50% terug te dringen. Prototypes laten bovendien veelbelovende resultaten zien als het gaat om actieradius, laadtijden en veiligheid.