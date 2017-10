Volkswagen

Volkswagen Group scherpt milieudoelen aanzienlijk aan

28 september 2017 | De Volkswagen Group wil een leidende rol spelen op het gebied van duurzaamheid in de auto-industrie. "Volkswagen was lange tijd in de top van prestigieuze duurzaamheidsranglijsten te vinden en ons doel is nu om die positie terug te winnen", zei Matthias Müller, algemeen directeur van de Volkswagen Group, tijdens de start van de tweedaagse Group Environmental Conference (GEC) in Wolfsburg. "Wij gaan een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering en het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden."