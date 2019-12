Volkswagen produceert 50% meer elektrische auto's

30 december 2019 | Volkswagen zet nog meer vaart achter de productie van elektrische auto's en wil dat vóór het einde van 2023 al één miljoen exemplaren de fabrieken hebben verlaten. Eerder verwachtte Volkswagen deze mijlpaal te realiseren in 2025. Voor dat jaar richt het merk zich nu op 1,5 miljoen e-auto's, 50 procent meer dan oorspronkelijk gepland. Het eerste model van de geheel nieuwe generatie elektrische auto's is de ID.3, die medio 2020 op de markt komt.

Het elektrische offensief van Volkswagen krijgt steeds meer tractie. Met de wereldpremière van de ID.3 afgelopen september en de start van de productie in Zwickau in november zijn de eerste twee belangrijke mijlpalen behaald. In 2020 start de marktintroductie van dit eerste model van een nieuwe generatie auto's die elektrisch rijden bereikbaar gaat maken voor het grote publiek. De eerste exemplaren van de ID.3 gaan naar verwachting al aankomende zomer de weg op.

De Volkswagen Groep wil wereldwijd leider worden in e-mobility en investeert tot 2024 zo'n 33 miljard euro om dit te bereiken. Het strategische doel om tegen 2025 al een miljoen elektrische auto's te hebben gebouwd is bijgesteld naar 2023. Het nieuwe doel voor 2025 is nu 1,5 miljoen auto's, 50 procent meer dan voorheen voorzien.

De ID.3 is het eerste model van de ID. Family met als basis het nieuwe MEB-platform van Volkswagen. De productie van deze emissievrije auto is inmiddels gestart in Zwickau, de eerste grote fabriek ter wereld die volledig wordt omgebouwd voor de productie van elektrische auto's. Binnenkort start ook de productie in fabrieken in de Verenigde Staten en China.

De ID.3, die tot 550 kilometer kan rijden op een volle accu, komt in de tweede helft van 2020 naar Nederland. Volkswagen viert de introductie van deze elektrische auto met een exclusieve en luxe uitvoering: de ID.3 1ST. Speciaal voor snelle beslissers maakte Volkswagen het mogelijk om een productieplaats voor deze limited edition te reserveren. In no-time waren de duizenden voor Nederland beschikbare plekken vergeven. Potentiële kopers kunnen hun interesse echter nog steeds kenbaar maken op de speciale website. De prijzen en specificaties van de ID.3 1ST en de reguliere modellen worden binnenkort bekendgemaakt.

Volkswagen maakt haar MEB-platform ook beschikbaar voor andere autofabrikanten en helpt hen daarmee elektrisch rijden voor nog meer mensen bereikbaar te maken. Zo gaat Ford vanaf 2023 ook een elektrische auto bouwen op het platform van Volkswagen en het merk verwacht binnen zes jaar zo'n 600.000 exemplaren te gaan verkopen.

Het nieuwe jaar staat in het teken van acceleratie. De ID.3 wordt snel gevolgd door de productieversie van de ID. CROZZ, die ook in 2020 zijn wereldpremière gaat beleven. De productie van deze elektrische SUV start nog in 2020 in Zwickau. In Anting (China) start de tweede fabriek van Volkswagen met het bouwen van elektrische auto's op het nieuwe MEB-platform. Volkswagen werkt naast het opzetten van een netwerk voor de productie van elektrische auto's ook hard aan het ontwikkelen, testen en produceren van accupakketten. In 2020 start het merk in samenwerking met de Zweedse accubouwer Northvolt met het ombouwen van de fabriek in Salzgitter naar de eerste accufabriek met een capaciteit van 16 gigawattuur. Deze faciliteit gaat naar verwachting vanaf eind 2023 starten met de productie.