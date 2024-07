Volkswagen presenteert R-Line Editions

Sportiviteit staat aan de basis van de nieuwe R-Line Editions van de Polo, T-Cross, Taigo en T-Roc. Ze hebben veel gemeenschappelijke kenmerken, zoals zwarte R-Line exterieurdetails, donker getinte ramen achter, lichtmetalen velgen, sport-comfortstoelen, met specifieke R-line bekleding en daarnaast volautomatische airconditioning met twee klimaatzones.

De Polo, T-Cross, Taigo en T-Roc R-Line Edition nog meer luxe dan de R-Line Business-uitvoeringen die ze vervangen. Naast alle R-Line-voorzieningen beschikken standaard over vrijwel alle populaire opties: LED Plus- of LED Matrix-verlichting, het Multimedia Pakket, inclusief navigatie en draadloos laden. Een R-Line Edition vergemakkelijkt met een achteruitrijcamera het manoeuvreren. Daarbij zijn metallic lak, Keyless Access, stoelverwarming en een alarmsysteem inbegrepen. De Polo R-Line Edition heeft bovendien de Digital Cockpit Pro en het Assistance-pakket standaard.

De Polo R-Line Edition is er vanaf € 34.990, de T-Cross R-Line vanaf € 39.990, de Taigo R-Line Edition vanaf € 41.990 en de T-Roc R-Line Edition vanaf € 43.990. De meerprijs ten opzichte van de R-Line Business-modellen is klein, terwijl het voordeel kan oplopen tot € 2.700.