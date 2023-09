Volkswagen presenteert ID.X Performance

De ID.X Performance onderstreept zijn sportieve aspiraties door zijn dynamische verschijning. Zo beschikt hij over een frontsplitter en achterdiffuser die beide zijn opgetrokken uit carbon. De engineers hebben het wielspoor met 80 millimeter vergroot en het sportonderstel inclusief speciale stijve veren met 60 millimeter verlaagd. Samen met de nieuwe aandrijflijn is die combinatie goed voor extra sportieve prestaties en een nog wendbaardere handling.

De ID.X Performance staat op sportieve 20 inch velgen met een centrale wielmoer en racebanden in de breedtemaat 265. Achter zorgt een carbon vleugel voor de benodigde downforce. Getinte achterlichtclusters benadrukken de sportieve uitstraling van de elektrische en sportieve sedan.

In het interieur zitten de inzittenden op carbon kuipstoelen, die zelfs bij een bevlogen rijstijl ondersteuning bieden. Rode accenten onderschrijven daar het sportieve karakter.

Aandrijflijn

In de ID.X Performance showauto heeft Volkswagen de permanente synchroonmotor op de achteras aangevuld met een extra asynchrone motor op de vooras, om zo vierwielaandrijving te bewerkstelligen. De voordelen van dit type aandrijflijn zijn een korte piekbelastingmogelijkheid en lage weerstandsverliezen. Hierdoor is deze aandrijving bij uitstek geschikt voor het leveren van korte vermogenspieken in de vorm van een boost-functie.

Het aandrijfkoppel wordt geregeld door een Vehicle Dynamics Manager, die ook de werking van het sperdifferentieel op de achteras aanstuurt. Die functie wordt bediend via een apart 17 inch display in de middenconsole. De energie voor de dual-motor aandrijflijn wordt geleverd door een accupakket met een hoge continue vermogensafgifte en korte laadtijden bij maximaal 200 kW.

ID. fans

Volkswagen onthulde de ID.X Performance tijdens het internationale ID. Treffen in Locarno (5-9 september). Het event is geïnitieerd en georganiseerd door ID.-klanten die tevens lid zijn van de ID. Drivers Club. Dit jaar noteert het event een nieuw record met meer dan 130 deelnemende auto's. Naast de ID.X Performance presenteert Volkswagen in Locarno ook de andere leden uit de ID.-familie. Vorig jaar zorgde het merk tijdens het event ook al voor twee primeurs, in de vorm van de ID. XTREME en ID. Xcite showauto's. Net als die twee concept cars blijft het ook bij de ID.X Performance bij een studiemodel en zal hij niet op de markt komen.