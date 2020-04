Volkswagen opent virtuele autoshow

3 april 2020 | Alhoewel de autoshow van Genève dit jaar niet kon plaatsvinden, kunnen autoliefhebbers uit de gehele wereld vanaf vandaag toch de beursstand van Volkswagen bezoeken via Volkswagen.de. Geheel digitaal kunnen zij nu kennismaken met de nieuwste modellen van Volkswagen via een virtuele 360° tour. Zo zijn bezoekers in de gelegenheid over de stand te 'slenteren', om de tentoongestelde auto's 'heen te lopen' en zelfs live kleuren en velgen te configureren.

"Ik ben blij dat ons marketingteam erin is geslaagd onze oorspronkelijke Genève-stand beschikbaar te maken voor bezoekers ondanks de annulering van de show. Zo kunnen geïnteresseerden toch van dichtbij kennismaken met onze nieuwste producten. Dat bewijst eens te meer dat speciale situaties vragen om speciale oplossingen", aldus Jürgen Stackmann, lid van het Raad van Bestuur van het merk Volkswagen en verantwoordelijk voor Sales, Marketing en Aftersales. "We zijn ervan overtuigd dat we, naast echte shows, in de toekomst nog meer mensen gaan bereiken via virtuele shows."

Alle auto's en de geplande stand voor Genève zijn digitaal verwerkt in de 360° ervaring die bezoekers een driedimensionale ervaring van het aanwezig zijn op de show biedt. Op de stand zelf krijgen de nieuwe producten van 2020 de meeste aandacht: de ID.3 heeft uiteraard een prominente plek, maar ook de nieuwe modellen met het sportieve Volkswagen R-label en de nieuwste generatie Golf - inclusief de GTI, GTD en GTE - krijgen alle aandacht.

Gebruikers nemen deel aan een rondleiding over de stand, maar kunnen er ook zelfstandig overheen 'lopen'. Op verschillende plekken zijn er mogelijkheden om auto's gedeeltelijk te configureren of een presentatie te bekijken op een scherm. Tot slot worden bezoekers naar een registratiepagina geleid waar ze een Volkswagen ID. kunnen creëren, om op basis daarvan in de toekomst gepersonaliseerde aanbiedingen te ontvangen. "Onze eerste digitale stand is slechts het startpunt van nieuwe, duurzame concepten die we inzetten voor toekomstige innovatieve online ervaringen", zegt Jochen Sengpiehl, Chief Marketing Officer.

