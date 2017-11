Volkswagen

Volkswagen opent nieuwe windtunnel

8 november 2017 | In de aanloop naar zijn grootste productoffensief ooit, heeft Volkswagen het nieuwe Wind Tunnel Efficiency Center geopend. Het in Wolfsburg gevestigde centrum, één van de modernste en meest efficiënte in de auto-industrie, heeft een vloeroppervlak van 8.800 m2 en is gecertificeerd om metingen uit te voeren op basis van de WLTP-standaard (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).