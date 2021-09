Volkswagen opent nieuw lab voor accu's

15 september 2021 | Volkswagen Group Components heeft in Salzgitter (Duitsland) een nieuwe laboratorium voor celonderzoek en -ontwikkeling geopend. Met dit nieuwe lab breidt de onderneming de expertise in accutechnologie uit en zet het naar eigen zeggen een volgende stap in de ontwikkeling en productie van eigen accucellen voor elektromobiliteit. In 2025 rolt de eerste door Volkswagen ontwikkelde accucel van de productielijn. In de toekomst gaan zo'n 250 specialisten in in totaal vier laboratoria onderzoek doen op het gebied van celontwikkeling, analyse en testen. Volkswagen investeert ongeveer 70 miljoen euro in de onderzoeksfaciliteiten.

"Met de nieuwe, ultramoderne laboratoria breiden we onze expertise op het gebied van de ontwikkeling en productie van de accucel - het hart van de elektrische auto - verder uit. Het centrum in Salzgitter onderstreept hoe succesvol de transformatie van de Duitse auto-industrie van conventionele aandrijfsystemen naar e-mobiliteit kan zijn," verklaart Thomas Schmall, bestuurslid voor technologie bij Volkswagen AG, voorzitter van de Raad van Bestuur van Volkswagen Group Components en verantwoordelijk voor de Roadmap voor accu- en laadtechnologie voor alle merken van de Volkswagen Groep.

"Met de opening van de laboratoria hebben we de volgende strategische mijlpaal bereikt. Nu gaan we door met de voorbereidingen voor onze eigen celproductie. Alle activiteiten in het Center of Excellence Battery Cell in Salzgitter zijn erop gericht om klanten van alle merken van de Volkswagen Groep te voorzien van e-modellen met de grootst mogelijke actieradius, laadprestaties, duurzaamheid en veiligheid," vervolgt Schmall.

Het is de bedoeling dat de nieuwe, zelf ontwikkelde accucel voor het volumesegment in de Gigafactory in Salzgitter vanaf 2025 van de productielijn rolt. De Volkswagen Groep verwacht tegen 2030 samen met partners zes celfabrieken in Europa operationeel te hebben, met een productiecapaciteit van 240 GWh. In Salzgitter wordennaar verwachting jaarlijks cellen met een gezamenlijke capaciteit van 40 GWh geproduceerd. Door de ontwikkeling van accu's in eigen huis te doen, verwacht Volkswagen tot 50% op accukosten te kunnen besparen.

Het centrum in Salzgitter is verantwoordelijk voor Groep-brede materiaaltesten, vrijgavetesten, kwaliteitsborging en het monitoren van cellen voor accupakketten in elektrische auto's. Van de ongeveer 500 medewerkers van het Center of Excellence (CoE) Battery Cell in Salzgitter zijn er momenteel ongeveer 160 betrokken bij de ontwikkeling van accucellen. Tegen het einde van 2022 is het CoE naar verwachting gegroeid tot meer dan 1.000 medewerkers, waaronder ongeveer 250 specialisten op het gebied van onderzoek, analyse en ontwikkeling van geschikte celmaterialen en formaten.

