Volkswagen ontvouwt toekomstplan

"Op basis van de resultaten van de onderhandelingen van afgelopen december zijn we begonnen aan het meest omvangrijke toekomstplan in de historie van Volkswagen. We volgen nu een ambitieuze koers om ervoor te zorgen dat we de doelen bereiken die we gezamenlijk hebben gesteld. Dit wordt een belangrijke stap om elektromobiliteit aantrekkelijker en bereikbaarder te maken voor iedereen, wat de kern van ons merk is", aldus Schäfer. Tegelijkertijd benadrukte de CEO van Volkswagen dat Wolfsburg het centrum blijft voor innovatie en productie, waarbij Volkswagen's hoofdfabriek nieuwe maatstaven gaat zetten op het gebied van autoproductie.

Begin maart presenteert Volkswagen een showauto op basis van de nieuwe kleine elektrische auto. De wereldpremière van het productiemodel staat gepland voor 2027. Met een vanafprijs van ongeveer € 20.000 wordt het nieuwe elektrische instapmodel gericht op een brede groep consumenten, een Volkswagen in de ware zin van het woord. Schäfer: "Het wordt een betaalbare, hoogwaardige en rendabele elektrische Volkswagen, uit Europa voor Europa!"

Betaalbare elektromobiliteit in de klasse van de kleine auto's in het elektrische tijdperk wordt één van de speerpunten in het toekomstplan van Volkswagen. Samen met de productieversie van de ID. 2all maakt het nieuwe elektrische instapmodel deel uit van de nieuwe familie van elektrische kleine auto's die wordt ontwikkeld onder de paraplu van de Brand Group Core binnen de Volkswagen Groep. De modelfamilie omvat compacte, volledig elektrische auto's die gebaseerd zijn op een evolutieversie van het modulaire elektrische MEB-platform van de Volkswagen Groep.

Het eerste nieuwe model op dat platform wordt de productieversie van de ID. 2all showauto, die in 2026 bij de dealers moet verschijnen als eerste volledig elektrische compacte auto van Volkswagen, met een vanafprijs onder de € 25.000.

Perspectief voor fabriek in Wolfsburg

Thomas Schäfer benadrukt dat de fabriek in Wolfsburg ook in het elektrische tijdperk het hart van het merk Volkswagen blijft: "De fabriek in Wolfsburg heeft een toekomstperspectief. De afgesproken verhuizing van de Golf naar Mexico creëert ruimte voor toekomstige modellen. We zijn van plan om de elektrische opvolger van de Golf op het nieuwe SSP-platform daar te produceren, evenals de elektrische T-Roc."

Het Scalable Systems Platform (SSP) is de volgende generatie van een geheel elektrisch, volledig gedigitaliseerd en zeer schaalbaar mechatronicaplatform op basis van een uniforme systeemarchitectuur. De afdeling Technische Ontwikkeling van Volkswagen ontwikkelt dit SSP-platform voor gebruik door alle andere personenautomerken van de Volkswagen Groep.

Triple A plan van Volkswagen

Met 'Zukunft Volkswagen' (Toekomst Volkswagen) bereikte Volkswagen AG eind december 2024 overeenstemming met werknemersvertegenwoordigers over een toekomstvisie die economische stabiliteit, werkgelegenheid en technologisch leiderschap op het gebied van duurzame mobiliteit combineert. Bindende doelstellingen en de overeengekomen maatregelen om deze te bereiken leggen de basis voor toekomstige projecten. Het gezamenlijk overeengekomen doel is dat Volkswagen personenauto's in 2030 wereldwijd de technologisch belangrijke volumefabrikant is.

Daartoe heeft Volkswagen groen licht gegeven voor een driefasenplan: