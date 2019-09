Volkswagen onthult nieuw logo

9 september 2019 | Volkswagen toont aan de vooravond van de IAA 2019 in Frankfurt zijn nieuwe logo en huisstijl. De introductie is de start van een nieuw tijdperk voor Volkswagen, dat samenvalt met de wereldpremière van de revolutionaire ID.3. De toekomst van Volkswagen is elektrisch, connected en CO2-neutraal. Met een nieuw uiterlijk en een nieuw strak logo in 2D-optiek presenteert Volkswagen zichzelf wereldwijd modern en authentiek. De omschakeling van Volkswagen naar het nieuwe brand design is medio 2020 voltooid. Het is een van de grootste rebranding campagnes ter wereld.

"De nieuwe uitstraling van het merk is het begin van een nieuw tijdperk voor Volkswagen", zegt Jürgen Stackmann, lid van de Raad van Bestuur van Volkswagen en verantwoordelijk voor verkoop, marketing en aftersales. "Met onze nieuwe producten en diensten ondergaat het merk een fundamentele transformatie naar een toekomst met een neutrale emissiebalans voor iedereen. Dit is hét moment om het nieuwe elan van ons merk zichtbaar te maken voor de buitenwereld."

Volkswagen-hoofdontwerper Klaus Bischoff speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl. "Met het nieuwe brand design hebben we een authentiek communicatieplatform gecreëerd. Onder het motto 'digital first' en 'without filters' laten we het Volkswagen van de toekomst zien."

De wereldwijde uitrol van de nieuwe merkidentiteit begint op de IAA 2019 in Frankfurt; tegelijkertijd is het nieuwe logo tijdens de Volkswagen Group-avond voor het eerst op de hoogbouw van het hoofdkantoor in Wolfsburg te zien.

De complete uitrol van het nieuwe brand design is naar verwachting halverwege volgend jaar voltooid. De rebranding van Volkswagen is een van de grootste projecten van dit kaliber in de industrie wereldwijd. Al met al gaat het om 171 landen. Bij de 10.000 vestigingen van dealers en servicepartners over de hele wereld zullen ongeveer 70.000 logo's worden vervangen.

Het nieuwe 2D-logo is hét symbool van Volkswagen. Het is modern, duidelijk en eenvoudig en is teruggebracht naar de essentie. Het logo is flexibel te gebruiken en duidelijk herkenbaar in digitale media. Het vorige logo was tot nu toe blauw en wit, maar nu breidt Volkswagen het kleurenpalet uit met nog een extra blauwtint. Het gebruik van nieuwe kleurvarianten is in de toekomst ook mogelijk. Licht is 'het nieuwe chroom'. Het logo van Volkswagen zal daarom in de toekomst verlicht zijn, zowel op de auto's als op de fabriekslocaties van het merk en bij de dealers.