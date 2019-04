Volkswagen onthult ID. ROOMZZ

14 april 2019 | Volkswagen breidt zijn elektrische ID.-productlijn uit met de ID. ROOMZZ. De nieuwe emissievrije SUV van Volkswagen beleeft zijn wereldpremière op Auto Shanghai en komt in 2021 op de markt.

In navolging van de meer compacte ID. CROZZ introduceert Volkswagen in Shanghai de tweede volledig elektrische SUV binnen de ID.-reeks. De productieversie van de ID. ROOMZZ is zowel bedoeld voor gezinnen als voor zakelijk gebruik en komt in 2021 op de markt. Volkswagen presenteert de conceptversie als wereldpremière op Auto Shanghai (18 t/m 26 april). De SUV maakt deel uit van een nieuwe serie volledig elektrische auto's. De ID. ROOMZZ is het zesde model binnen de ID.-productfamilie en is ook gebaseerd op het elektrische modulaire MEB-platform.

Qua styling neemt de ID. ROOMZZ de kenmerkende cleane designtaal van de ID.-familie over. Het designteam van hoofdontwerper Klaus Bisschoff zet nieuwe maatstaven in het grote SUV-segment door de toepassing van ogenschijnlijk naadloze overgangen tussen de verschillende carrosseriedelen. "De SUV lijkt te zijn vervaardigd uit massief metaal. De elektrische aandrijving zet de auto moeiteloos in beweging en maakt elke rit stil en emissievrij," aldus Klaus Bisschoff. Het ontwerp toont zich zowel krachtig als stijlvol dynamisch.

De ID. ROOMZZ is als concept car uitgevoerd met een nieuw interieur- en zitconcept. Het interieur biedt een nieuw spectrum aan veelzijdigheid en personalisatiemogelijkheden die tegemoetkomen aan rij- en zitwensen van zowel bestuurder als passagiers. Dankzij de IQ.DRIVE-systemen kan de ID. ROOMZZ volledig autonoom rijden. De bestuurder schakelt van ID. Drive (zelf rijden) over naar ID. Pilot (gereden worden) door zijn hand minimaal vijf seconden te laten rusten op het VW-logo op het stuurwiel.

Het interieur van de ID. ROOMZZ maakt drie verschillende zitconfiguraties. De productieversie krijgt in totaal zeven zitplaatsen. Bovendien is de ID. ROOMZZ uitgerust met een digitale cockpit die bestaat uit een volledig glazen frontpaneel met een geïntegreerd digitaal stuurwiel. Naast touchscreens toont een 5,8 inch display alle relevante informatie. Het Augmented Reality-scherm projecteert navigatie-instructies in de virtuele ruimte vóór de auto. Het nieuwe ID. Light omvat een nieuwe interactieve lichtstrook, onder de voorruit tussen de A-stijlen, die aanvullende informatie over hulpsystemen, navigatie en luchtkwaliteit verschaft aan de inzittenden.

De aandrijving wordt in de ID. ROOMZZ verzorgd door twee elektromotoren die samen goed zijn voor 225 kW. De vooras kan rekenen op 75 kW, terwijl de achteras is voorzien van een 150 kW sterke elektromotor. De elektrische 4MOTION-aandrijving verdeelt het vermogen in een fractie van een seconde tussen de voor- en achteras. In de basis worden de achterwielen aangedreven, maar het is ook mogelijk om continu te genieten van vierwielaandrijving. De ID. ROOMZZ accelereert binnen 6,6 seconden naar 100 km/u en heeft een begrensde topsnelheid van 180 km/u. Het 82 kW sterke accupakket maakt een actieradius mogelijk van 450 km (WLTP). De batterij opladen gaat door middel van inductie, maar kan ook conventioneel via een stekker.