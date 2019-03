Volkswagen onthult ID. BUGGY

4 maart 2019 | Volkswagen brengt op de Autosalon van Genève 2019 een legende tot leven met de ID. BUGGY. Net als vroeger kunnen start-ups en carrosseriebouwers hun eigen buggies bouwen, nu op basis van het elektrische MEB-platform. Tegelijk met de ID. BUGGY introduceert Volkswagen een eigen laadoplossing: een 'powerbank' voor auto's die tijdelijk of permanent op elke gewenste locatie is neer te zetten.

De buggies van toen hadden het chassis van een Kever, inclusief de boxermotor als basis. Diverse fabrikanten leefden zich uit op bijzondere carrosserieën, meestal gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof (GFRP). De ID. BUGGY is de moderne, elektrische interpretatie van dit flexibele en iconische concept. Volkswagens nieuwe MEB-platform (Modular Electric Drive Matrix) voor elektrisch aangedreven auto's belooft namelijk minimaal zo veel flexibiliteit. De ID. BUGGY heeft een in de wagenvloer geïntegreerd accupakket met een capaciteit van 62 kWh, die de 150 kW / 204 pk sterke elektromotor voor de achterwielen van energie voorziet. Het lage zwaartepunt belooft veel rijplezier. De ID. BUGGY accelereert in 7,2 seconden van 0-100 km/u en zijn topsnelheid is begrensd op 160 km/u. De actieradius bedraagt 250 km volgens de nieuwe WLTP-norm. Ook is het mogelijk om een elektromotor voor de voorwielen in te zetten. Zo krijgt de ID. BUGGY 4MOTION vierwielaandrijving.

De buggies van weleer werden op Kever-basis gebouwd door bijvoorbeeld Meyers in de VS, Ruska in Nederland en Apal in Belgie. Het gloednieuwe MEB-chassis is zelfdragend en omdat het design modulair is, kan de bovenbouw eenvoudig worden verwijderd. Dat is een duidelijk signaal naar fabrikanten die kleine series realiseren en naar start-ups: Volkswagen stelt de MEB-basis ter beschikking voor het realiseren van emissievrije buggies. En daar blijft het niet bij. Volkswagen heeft onlangs aangegeven dat het zijn MEB-platform ook toegankelijk wil maken voor concurrerende merken. Daarmee zou het MEB-platform van Volkswagen dus de technische basis voor elektrische auto's van verschillende merken kunnen worden.

Het MEB-platform biedt alle ruimte voor een origineel ontwerp. In de ID. BUGGY, die 4,06 m lang, 1,89 m breed en 1,46 m hoog is, smelt de iconische buggy-lijnvoering samen met het hightech design-DNA van e-mobility. De buggies van vroeger hadden geen grille omdat ze gebruik maakten van de luchtgekoelde Kever-motor achterin. Ook de elektrische aandrijving heeft geen luchtstroom nodig en daardoor heeft het frontdesign van toen raakvlakken met dat van nu. De ronde koplampen en het VW-logo zijn hier, met dank aan LED-technologie, echte eyecatchers. Ook de ronde achterlichten maken gebruik van LED-technologie. De vrijstaande wielkasten zorgen samen met een carrosserie, die op grote 18-inch wielen lijkt te zweven, voor de onmiskenbare buggy-look. Het uiterlijk straalt vrijheid uit door het ontbreken van een dak en deuren. Voor de veiligheid heeft de ID. BUGGY een targabeugel, die is verbonden met de voorruit. Het verbindingsstuk kan gebruikt worden om bijvoorbeeld zeilen te laten drogen. Het ontbreken van een vast dak zorgt ervoor dat inzittenden van de ID. BUGGY volop kunnen genieten van de zon en wind.

De ID. BUGGY, die Volkswagen in Genève presenteert is een pure tweezitter, maar door de ruimte en de flexibiliteit die het MEB-platform biedt, is ook een 2+2 te realiseren. Het minimalistische interieur is grotendeels met waterproof materialen bekleed en de wagenvloer is uitgevoerd met antislip-noppen. Via het afgevlakte zeshoekige stuurwiel kan de bestuurder veel functies bedienen.

De ID. BUGGY laat zien dat Volkswagen met het MEB-platform een breed spectrum aan elektrisch aangedreven voertuigen gaat realiseren. De ID. Family bestaat uit onder meer uit de compacte ID., de ID. BUZZ, de ID. CROZZ en de ID. VIZZION. De ID. BUGGY is nu de vijfde concept car op basis van het MEB-platform. Het grote verschil met de andere studiemodellen is dat de buggy niet is ontworpen om autonoom te kunnen rijden. Het is namelijk een echte zomerauto, die vooral voor korte afstanden wordt ingezet.

Volkswagen heeft voor elektrisch aangedreven auto's als de ID. BUGGY een eigen laadoplossing ontwikkeld: flexibele snellaadstations die tijdelijk of permanent zijn te installeren op bijvoorbeeld stranden, bij festivals of in steden. Deze stations werken volgens het principe van powerbanks, die onderweg worden gebruikt voor het opladen van mobiele telefoons of tablets. De 'powerbank' van Volkswagen is veel groter en heeft een laadcapaciteit van maximaal 360 kWh. Dankzij de gelijkstroom laadtechnologie met een capaciteit van maximaal 100 kW kunnen de accu's van de MEB-modellen van Volkswagen hiermee binnen een half uur tot wel 80% opgeladen worden. Als de capaciteit van de batterijen in het laadstation onder een bepaald niveau komt, zijn ze eenvoudig te vervangen door opgeladen exemplaren. Ook is het mogelijk om de mobiele laadstations aan te sluiten op het elektriciteitsnet waardoor ze continu worden opgeladen.

Als de energie voor het voeden van de powerbanks uit hernieuwbare bron komt (bijvoorbeeld wind- of zonne-energie), zorgt het laadstation voor CO2-neutrale mobiliteit. Ook op andere fronten zijn de flexibele laadstations uitermate duurzaam. Zo kunnen oudere batterijen uit ID.-modellen in deze mobiele laadstations worden ingezet. Dat gebeurt als de capaciteit van de auto-batterij onder een bepaald niveau is gekomen. Na het met succes doorlopen van een intensieve test kan die batterij in het laadstation worden hergebruikt. De flexibele laadstations zijn geen science fiction: Volkswagen start in 2020 in Hannover met de productie ervan.