Volkswagen onthult ID. AURA, ID. ERA en ID. EVO

De drie modellen bieden een vooruitblik op Volkswagens productstrategie voor de Chinese markt en zijn volledig afgestemd op de wensen van Chinese klanten. Tot eind 2027 wil Volkswagen in China meer dan 30 nieuwe modellen introduceren, waaronder 20 zogenaamde NEV's (New Energy Vehicles). Ook de uiteindelijke productieversies van de in Shanghai gepresenteerde studiemodellen maken deel uit van deze plannen.

Voor China

Tijdens de Volkswagen Group Night, voorafgaand aan Auto Shanghai, werden de ID. AURA, ID. ERA en ID. EVO voor het eerst aan het publiek getoond. De modellen zijn tot begin mei te zien op de autoshow. Ze vallen onder de NEV-categorie, die in China zowel volledig elektrische auto's als plug-in hybrides en modellen met range extender aandrijving omvat. Volkswagen heeft ook de behoeften van de Chinese klanten geïntegreerd in het ontwerp. Deze wijken af van de gebruikelijke behoeften voor de Europese markt.

Alle toekomstige productiemodellen worden uitgerust met AI-gestuurde systemen voor geautomatiseerd rijden. Daarmee kunnen ze vanaf volgend jaar het niveau 'Level 2++' bereiken: onder toezicht van de bestuurder kunnen ze zelfstandig rijden, inhalen, keren en invoegen in het verkeer. Ondanks hun uiteenlopende ontwerpen zijn de drie modellen onmiskenbaar Volkswagen. Startpunt voor de nieuwe designtaal in China was de vorig jaar gepresenteerde ID. CODE. Deze is verder uitgewerkt op de nieuwe studiemodellen en afgestemd op de drie joint ventures waarvan Volkswagen onderdeel uitmaakt: FAW-Volkswagen (ID. AURA), SAIC VOLKSWAGEN (ID. ERA) en Volkswagen Anhui (ID. EVO).

Drie modellen

De speciaal voor China ontwikkelde studiemodellen lopen qua segment uiteen en bedienen elk een specifieke doelgroep. De ID. ERA is een grote SUV met drie zitrijen en tevens de eerste Volkswagen waarin range extender technologie is toegepast. Met ruim 300 kilometer elektrische actieradius én meer dan 700 kilometer extra via de generator, komt de totale actieradius boven de 1.000 kilometer uit.

De tweede SUV uit de studiemodelreeks is de volledig elektrische ID. EVO, bedoeld voor een jong, lifestyle-georiënteerd publiek. Het model is onderdeel van de nieuwe ID. UNYX-familie in China en beschikt over een krachtige elektronische architectuur die regelmatige over-the-air updates mogelijk maakt.

Tenslotte presenteert Volkswagen in Beijing de ID. AURA. De elektrische notchback is speciaal ontwikkeld voor klanten in het prijsbewuste A-segment en combineert moderne technologie met een dynamisch design. Het model is gebaseerd op het speciaal voor China ontwikkelde Compact Main Platform (CMP). De ID. AURA bevat een AI-assistent en een smartphone-achtige UI/UX in de middenconsole.