Volkswagen onthult California XXL

11 augustus 2017 | Volkswagen presenteert op de Caravan Salon in Düsseldorf het studiemodel California XXL, een extra grote camper op basis van de nieuwe Crafter. Het grote voorbeeld voor de ontwerpers van de California XXL is de California, de populairste globetrotter allertijden die al tientallen jaren op basis van de Volkswagen Transporter wordt gebouwd.

Het California XXL studiemodel heeft de eigenschappen van de, op de Transporter gebaseerde, California, maar dan letterlijk in de vergrotende trap. De nieuwe en grotere Crafter tilt de kwaliteiten van de beproefde California met zijn vele innovatieve assistentiesystemen, comfortabele rijeigenschappen en lage verbruik naar een hoger plan.

Het studiemodel is gebaseerd op de nieuwe Volkswagen Crafter. In tegenstelling tot de California met hefdak heeft het XXL studiemodel een vast verhoogd dak. De lay-out van de carrosserie en het interieur zorgt voor meer ruimte; zo past er bijvoorbeeld een bed van twee meter lengte in de California XXL. Een separate, ruime leefruimte biedt veel bewegingsvrijheid. De XXL heeft een riante zitbank en de twee voorstoelen zijn 180 graden te draaien. Net als in de California is bij het studiemodel de keuken doelmatig en praktisch ingericht. De XXL heeft een tweepits kooktoestel, koelkast, gootsteen en een groot werkblad. De grote cabine van de Crafter California XXL maakt ook de inbouw van een sanitaire ruimte met douche en toilet mogelijk.

Ondanks zijn hoogte van 2.900 mm blijft de luchtweerstandswaarde van de California XXL vergelijkbaar met die van de reguliere Crafter bedrijfswagen. Dat is onder meer te danken aan een aantal aerodynamische aanpassingen aan het compleet nieuw ontworpen, verhoogde dak.

De California XXL beleeft zijn debuut tijdens 's werelds grootste beurs voor caravans en campers, de Caravan Salon 2017 in Düsseldorf, die plaatsvindt van 26 augustus tot en met 3 september. Volkswagen maakt voorafgaand aan de introductie meer details van de Crafter California XXL bekend.