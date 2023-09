Volkswagen onthult 3e generatie Tiguan

Het strak vormgegeven front resulteert in een verlaagde cw-waarde van 0,28 (voorheen: 0,33). Daarnaast is de nieuwe Tiguan ook te herkennen aan de markante LED-lichtbalk aan de achterzijde en de gespierde schouderlijn boven de wielkasten, waarmee de SUV een robuust statement maakt. De Tiguan is het eerste MQB-model dat op de markt komt met de nieuw ontwikkelde, optionele IQ.LIGHT HD-matrix koplampen. Het interactieve lichtsysteem werd parallel ook voor de Touareg ontwikkeld. Beide SUV's delen daarmee dus hetzelfde basisontwerp voor de koplampen. Met een lengte van 4.539 mm is de nieuwe Tiguan precies 30 mm langer dan zijn voorganger, maar met 1.639 mm is hij nauwelijks hoger geworden. De breedte (1.842 mm) en wielbasis (2.680 mm) bleven gelijk.

Vertrouwd interieur

Ook het interieur van de derde generatie Tiguan is volledig nieuw ontwikkeld. Het overstijgt de voorganger door de kwaliteit van het materiaal- en afwerkingsniveau en dankzij optionele details zoals contrasterende biezen in de oppervlakken.

Aan boord zorgt de nieuwste versie van het MIB-infotainmentsysteem (MIB4) voor een aansluiting op het digitale ecosysteem van de inzittenden. De Digital Cockpit met ontspiegelde displays draagt bij aan het gebruiksgemak en de strakke vormgeving. MIB4 biedt gebruikers een groot, horizontaal infotainmentscherm met een volledig nieuwe menustructuur en een eveneens nieuw head-up display, dat de gevraagde informatie op de voorruit projecteert. Ook een multifunctionele rijbelevingsschakelaar met geïntegreerd OLED-display behoort tot de verkrijgbare uitrusting. Net als op de recent geïntroduceerde, negende generatie Passat is er ook op de nieuwste Tiguan een IDA-2 spraakassistent aanwezig. Daarmee kunnen talloze voertuig- en infotainmentfuncties, waaronder het audiovolume door middel van natuurlijke spraak worden bediend.

Optioneel zijn de ergoActive-Plus-stoelen met een massagefunctie met tien drukpunten en een viervoudig instelbare lendensteun. Bovendien kan worden geprogrammeerd bij welke buitentemperaturen de stoelverwarming of stoelventilatie automatisch wordt geactiveerd.

Rijbeleving

Het optionele DCC Pro-systeem van de nieuwe Tiguan voorziet in adaptieve schokdempers die geheel autonoom op het wegdek en de rijsituatie reageren. Het systeem berekent de demping per wiel en stemt de dempers in een fractie van een seconde daarop af. Het systeem kan daarbij door de bestuurder in 15 stappen worden aangepast aan individuele voorkeuren ; van zeer comfortabel tot zeer sportief.

Voor de vooraf ingestelde rijprofielen en verschillende rijmodi wordt een zogenaamde rijbelevingsschakelaar gebruikt. Deze schakelaar is een herinterpretatie van de 4MOTION Active Control die op het vorige model aanwezig was. Daarnaast is de multifunctionele schakelaar voor het eerst ook te gebruiken voor het audiovolume en alle instellingen voor het Atmospheres-systeem. Dit systeem combineert de instellingen van de sfeerverlichting en het audiosysteem en creëert zo een grote verscheidenheid aan licht- en audiostemmingen, die ook afspeellijsten van Spotify of Apple Music toevoegt aan het geheel. De verschillende modi om uit te kiezen zijn Lounge, Energetic, Joy, Minimal en Me (handmatig geconfigureerd).

Krachtiger en effici├źnter

Volkswagen heeft de plug-in hybride aandrijflijnen van de Tiguan doorontwikkeld. De puur elektrische actieradius van de 150 kW (204 pk) en 200 kW (272 pk) sterke Tiguan eHybrid is dankzij een nieuw accupakket van 19,7 kWh (netto) vergroot tot circa 100 kilometer. Daarnaast gaat Volkswagen de SUV aanbieden met twee nieuwe 48V mild-hybride aandrijflijnen. Ze leveren 96 kW (130 pk) en 110 kW (150 pk) en beschikken over active cylinder management (ACT), oftewel actieve cilinderuitschakeling. Alle hybridemodellen zijn voorzien van voorwielaandrijving.

De nieuwe Volkswagen Tiguan komt in het eerste kwartaal van 2024 jaar op de Nederlandse markt. Prijzen en aanvullende specificaties worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.