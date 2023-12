Volkswagen maakt prijzen Tiguan bekend

De derde generatie van de Tiguan is heel herkenbaar Volkswagen, maar is tegelijkertijd toch volledig nieuw. Het robuust gestylde front is voorzien van vlakke, geïntegreerde koplampen met daartussen een glazen dwarsbalk die optioneel kan worden uitgerust met een LED-strip. De grille bevindt zich in de bumper, die aan de zijkanten zogenaamde air-curtains heeft die zorgen voor een efficiënte luchtgeleiding.

Met een lengte van 4.539 mm is de nieuwe Tiguan niet heel veel groter dan zijn voorganger, maar toch ruimer. Het volume van de bagageruimte laat zien hoe die ruimte wordt benut: de inhoud van de versies met eTSI-aandrijving is met 37 liter toegenomen tot 652 liter. De Digital Cockpit Pro met ontspiegelde displays draagt bij aan het gebruiksgemak en de strakke vormgeving.

De nieuwste versie van het MIB-infotainmentsysteem (MIB4) zorgt voor een aansluiting op het digitale ecosysteem van de gebruiker. MIB4 biedt gebruikers een horizontaal infotainmentscherm met een volledig nieuwe menustructuur en een eveneens nieuw head-up display, dat de gevraagde informatie op de voorruit projecteert.

Drie uitvoeringen

In Nederland wordt de nieuwe Tiguan leverbaar in drie uitvoeringen: Tiguan, Life Edition en R-Line Business. De basisversie, simpelweg de Tiguan, begint bij € 46.990 en beschikt af-fabriek bijvoorbeeld over functies zoals een Dodehoeksensor (Side Assist), achteruitrijcamera, zij-airbags achter, Digital Cockpit Pro, 17 inch lichtmetalen velgen en een indrukwekkend 12,9 inch multimediasysteem.

Voor wie extra zoekt, is er vanaf € 49.990 de Life Edition. Die voegt onder andere Discover-navigatie, Adaptive Cruise Control, metallic lak, diefstalalarm, elektrisch bedienbare achterklep, getinte en geluidswerende zijruiten en achterruit, koplampen LED Plus en elegante chromen dakreling aan de uitrusting toe.

De R-Line Business is er vanaf € 53.990 en biedt een R-Line styling voor het interieur en het exterieur, inclusief sfeervolle Ambient Lighting en 20 inch lichtmetalen velgen.

Altijd hybride

De nieuwe Tiguan staat op het MQB Evo-platform, dat speciaal is ontwikkeld om ruimte te bieden aan elektrificatie. Zo is er voor alle uitvoeringen keuze uit twee nieuwe 48V mild-hybride aandrijflijnen. Deze 1.5 eTSI, die in Nederland qua beschikbaarheid het spits afbijt, levert 96 kW / 130 pk of 110 kW / 150 pk en combineert een efficiëntie standaard met een 7-traps DSG-automaat met dubbele koppeling.

Kort na de verkoopstart van de 1.5 eTSI mild-hybride is de nieuwe Tiguan ook te bestellen als 1.5 eHybrid met plug-in hybridetechnologie, naar wens met 150 kW / 204 pk of 200 kW / 272 pk en eveneens af-fabriek gekoppeld aan een 6-traps DSG-transmissie. De volledig elektrische actieradius van deze eHybrid-modellen bedraagt in theorie ongeveer 100 kilometer. Alle hybridemodellen zijn voorzien van voorwielaandrijving. De Tiguan mag 1.800 kg trekken.

Prijzen

De nieuwe Tiguan 1.5 eTSI is nu te bestellen vanaf € 46.990. Begin volgend jaar volgt de Tiguan 1.5 eHybrid (Life Edition en R-Line Business) met een vanafprijs van € 50.990. Vanaf eind maart staat de nieuwe Tiguan bij de Nederlandse Volkswagen-dealers. De nieuwe Tiguan wordt gebouwd in Wolfsburg en wordt geleverd inclusief 4 jaar garantie en gratis pechhulp binnen Europa, klanten kunnen terecht bij het Europese service netwerk.