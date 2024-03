Volkswagen Tiguan nu bij de dealer

Aan boord zorgt de nieuwste versie van het MIB-infotainmentsysteem en het grote scherm voor een naadloze aansluiting op het digitale ecosysteem van de bestuurder met bijvoorbeeld geïntegreerde Spotify app.

Dankzij het optionele adaptieve onderstel Dynamic Chassis Control Pro is het rijkarakter van de nieuwe Tiguan naar wens en smaak aanpasbaar: van comfortabel en soepel tot dynamisch en sportief.

Hybride revolutie

De nieuwe Tiguan staat op het MQB Evo-platform van Volkswagen. Het platform is speciaal ontwikkeld om ruimte te bieden aan elektrificatie. Daarom is er bij elke uitvoering van de Tiguan sprake van een hybride aandrijflijn. Die start bij twee nieuwe 48V mild-hybride aandrijfopties, waarbij de brandstofmotor wordt ondersteund door een kleine elektromotor. Deze 1.5 eTSI levert 96 kW (130 pk) of 110 kW (150 pk). De eTSI-aandrijflijn is standaard gekoppeld aan een 7-traps DSG-automaat.

Vanaf nu is de nieuwe Tiguan ook te bestellen als eHybrid plug-in hybride, in de Life Edition- en R-Line Business-uitvoeringen. De actieradius bedraagt in theorie 129. Het vermogen bedraagt naar wens 150 kW/204 pk of 200 kW/272 pk. De automatische 6-traps DSG-transmissie zorgt voor de krachtoverbrenging naar de wielen. Met een maximaal trekgewicht tot 2.000 kg is de Tiguan eHybrid ook geschikt voor bestuurders met een hobby die een caravan of aanhanger vereist.

Uitvoeringen

Er zijn drie uitvoeringen verkrijgbaar: Tiguan, Life Edition en R-Line Business. De basisvariant, simpelweg Tiguan geheten, start vanaf € 46.990 en is standaard voorzien van functies zoals een Dodehoeksensor (Side Assist), Achteruitrijcamera, Zij-airbags achter, Digital Cockpit Pro, 17 inch lichtmetalen velgen en een 12,9 inch multimediasysteem met App-Connect.

Extra luxe begint bij de Life Edition vanaf € 49.990 (of € 50.990 als eHybrid). Die uitvoering biedt onder andere Discover-navigatie, Adaptive Cruise Control, een diefstalalarm, elektrisch bedienbare achterklep, getinte en geluidswerende zijruiten en achterruit, LED-koplampen en voegt een chromen dakreling toe aan de standaarduitrusting. Op alle eHybrid uitvoeringen is daarnaast het adaptieve onderstel Dynamic Chassis Control Pro standaard.

De R-Line Business biedt een volledige R-Line styling voor zowel het interieur als exterieur, inclusief Ambient Lighting en 20 inch lichtmetalen velgen en is met eHybrid-aandrijflijn vanaf € 53.990.