Volkswagen levert 200.000e R-model af

9 juli 2018 | Volkswagen heeft recent het 200.000e R-model afgeleverd: een Golf R met Performance Pack en AkrapoviÄ uitlaatsysteem, bestemd voor een Britse klant. Volkswagen R, de sportieve tak van Volkswagen die zich focust op extra prestaties, kracht en emotie, is opgericht in 2002.

Volkswagen R is in 2002 voortgekomen uit Volkswagen Individual. Met 350 werknemers is het een relatief klein bedrijfsonderdeel. Desondanks produceerde Volkswagen R in 15 jaar tijd 200.000 auto's. Het eerste model was de Golf 4 R32 uit 2002. De letter 'R', van Racing, benadrukt tot op de dag van vandaag de band met de autosport.

In de modellen van Volkswagen R kunnen klanten de passie voor autosport beleven in een auto die geschikt is voor dagelijks gebruik. Na de Golf R32 uit 2002 bracht Volkswagen R nog meer ultrasportieve modellen op de markt, zoals de R-versies van de Golf 5 en 6, de Passat R36, de Touareg R50, de Scirocco R, de Golf R Cabriolet en Golf R Variant.

De huidige Golf R is er als hatchback en als extra ruime Variant. Beide uitvoeringen beschikken over een direct ingespoten 2.0 liter turbobenzinemotor en 4MOTION vierwielaandrijving. Specifieke stylingdetails als de dubbele uitlaatuiteinden aan weerszijden, grote lichtmetalen velgen, R-bumpers en sidekirts wijzen op het krachtige karakter. De Golf R is leverbaar vanaf € 59.050.

Veel Volkswagen-modellen, waaronder de Polo, Golf, Passat, Arteon en Tiguan, zijn er ook in R-Line uitvoering. Daarmee krijgen ze een sportieve upgrade; ze springen direct in het oog met hun extra dynamische styling met lichtmetalen velgen en de R-Line bodykit. Ook het interieur is uitgesproken sportief met onder andere sportstoelen en een sportstuur.