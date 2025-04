Volkswagen lanceert ID. Limited Editions

Als Limited Edition kennen de elektrische modellen van Volkswagen een prijsvoordeel: de ID.3 profiteert van een prijsaanscherping tot € 5.000, waardoor de vanafprijs uitkomt op € 29.990. Deze instapversie is niet alleen relatief compleet uitgerust, maar biedt ook een grotere actieradius dan voorheen, van maximaal 384 km (theoretisch volgens WLTP). Naast dit instapmodel is er ook een Pro Limited Edition en een Pro S Limited Edition met een actieradius van 557 km (theoretisch volgens WLTP).

De ID.4 is nu beschikbaar vanaf € 39.990. Bij de ID.7 loopt het voordeel op tot € 9.000, met nieuwe vanafprijzen van € 48.990 (Limousine) en € 49.990 (Tourer). Anders dan bij een traditionele voorraadactie betreft het hier volledig samen te stellen modellen.

Black Edition

Het Black Edition Pakket dat onderdeel is van de standaarduitrusting omvat zwarte 19 inch lichtmetalen velgen (type Bergen), een zwart dak, zwarte buitenspiegels, donker getinte ruiten achter en een zwarte type-aanduiding. Voor wie meer personalisatie wenst, is er de mogelijkheid om te kiezen voor grotere velgen in een andere kleur. Voor de ID.3 en ID.7 is er de keuze uit meerdere Limited Edition-uitvoeringen. De line-up start met de Limited Edition, gevolgd door de luxere Pro Limited Edition en de topversie Pro S Limited Edition met de grootste accu.

Nu te bestellen

De Volkswagen ID.3, ID.4 en ID.7 Limited Editions zijn nu samen te stellen en per direct te bestellen. Net als bij alle elektrische Volkswagen-modellen profiteren kopers van 5 jaar onderhoud en de wettelijk verplichte 8 jaar garantie op het accupakket (tot 160.000 km). Bovendien ontvangen alle ID.-rijders gratis 24/7 pechhulp binnen Europa. Alle ID. modellen worden in Duitsland geproduceerd.