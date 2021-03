Volkswagen kondigt Project Trinity aan

5 maart 2021 | Volkswagen geeft een eerste design-preview van Project Trinity. Deze elektrisch aangedreven sedan wordt vanaf 2026 in Wolfsburg gebouwd en zou nieuwe maatstaven zetten op het gebied van actieradius, laadsnelheid en digitalisering. Bovendien zou hij volgens Volkswagen verregaand geautomatiseerd kunnen rijden volgens Level 4.

De projectnaam Trinity is afgeleid van het Latijnse 'trinitas' en staat voor 'drie-eenheid'. Trinity symboliseert dan ook drie thema's: een nieuw elektronicaplatform, een vereenvoudigde aanbodstructuur en een volledig connected en intelligente productiefaciliteit in Wolfsburg.

Het nieuw ontwikkelde voertuigplatform moet een nieuwe maatstaf worden op het gebied van actieradius, laadsnelheid ('opladen gaat even snel als tanken') en digitalisering. Bovendien moet Trinity autonoom rijden in het volumesegment voor veel mensen mogelijk maken. Bij de geplande serieproductiestart in 2026 bereikt Trinity al Level 2+ en is hij technisch klaar voor Level 4.

Met de bouw van de productieversie wordt de fabriek in Wolfsburg een voorbeeld voor moderne en intelligente productieprocessen. "We zullen de manier waarop we auto's bouwen volledig opnieuw gaan vormgeven. Digitalisering, automatisering en een lichtgewicht constructie spelen daarbij een belangrijke rol," aldus Volkswagen CEO Ralf Brandstätter.

Toekomstige modellen zoals de Trinity worden in minder varianten geproduceerd en de hardware zal grotendeels worden gestandaardiseerd. De auto's hebben dan vrijwel alles aan boord en klanten kunnen op elk moment gewenste functies op verzoek activeren via het digitale ecosysteem in de auto. Dit gaat de complexiteit van de productie aanzienlijk beperken. "In de toekomst wordt de individuele configuratie van een auto niet langer bepaald door de hardware op het moment van aankoop. In plaats daarvan kunnen klanten op elk gewenst moment functies toevoegen via het digitale ecosysteem in de auto," besluit Ralf Brandstätter.

