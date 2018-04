Volkswagen kondigt nieuwe hybrides aan

26 april 2018 | Volkswagen lanceert innovatieve nieuwe hybridevarianten van zijn wereldwijde bestseller, de Golf. De introductie van de achtste generatie Golf in 2019 markeert het begin van een nieuw tijdperk voor Volkswagen op het gebied van aandrijftechnologie. Het merk gaat in de komende jaren vrijwel alle modellen elektrificeren. Op het International Vienna Motor Symposium, een van de belangrijkste congressen ter wereld op het gebied van autotechnologie, laat Volkswagen hier alvast een aantal voorbeelden van zien.

"Door onze conventionele aandrijflijnen te elektrificeren kunnen we het brandstofverbruik en de uitstoot nog verder verminderen en de prestaties plus het gebruiksgemak nog verder verhogen", zegt Dr. Frank Welsch, bestuurslid van Volkswagen Passenger Cars en verantwoordelijk voor Technical Development. "We beginnen onze uitgebreide elektrificatiecampagne met de absolute bestseller van Volkswagen: de Golf".

Volkswagen gaat de verbrandingsmotor van de Golf combineren met een 48V-batterij en een 48V-generator die ook als startmotor fungeert. Het systeem maakt het mogelijk om te 'zeilen' met de verbrandingsmotor helemaal uitgeschakeld, waardoor er tot 0,3 liter brandstof per 100 kilometer kan worden bespaard. Daarbij zorgt deze mild hybrid-oplossing voor betere prestaties en het voordeel van elektrische ondersteuning bij het wegrijden.

Door gebruik te maken van 48V-technologie kunnen bestaande aandrijflijnen op een kostenefficiënte manier worden geëlektrificeerd. Een 48V-systeem kan veel meer energie terugwinnen dan een 12V-systeem, bijvoorbeeld als er geremd wordt. Het hoge voltage zorgt ervoor dat er meerdere functies kunnen worden aangestuurd, zoals de 48V-generator/startmotor.

Die 48V-generator/startmotor is veelzijdig. Aan de ene kant fungeert hij als dynamo en startmotor en aan de andere kant geeft hij als kleine, lichtgewicht elektromotor elektrische ondersteuning bij het wegrijden. De kracht van de generator wordt via een riem overgebracht en gebruikt om op een nauwelijks merkbare manier de verbrandingsmotor, die tijdens het rijden zo vaak mogelijk wordt uitgeschakeld, weer op te starten. Een ander veelzijdig element is de 48V lithium-ion-batterij. Die krijgt zijn energie uit meerdere bronnen, onder meer uit regeneratie tijdens het afremmen, en voedt onder meer de generator/startmotor en de 12V-lader (via een DC/DC-omvormer).

"De interactie tussen verschillende energiebronnen, elektriciteit, benzine, diesel en aardgas, zorgt voor grote veranderingen bij Volkswagen", aldus Welsch. "Het is de eerste keer dat we auto's met geëlektrificeerde conventionele aandrijflijnen aan gaan bieden, zoals de Golf, én voertuigen met volledig elektrische aandrijving, zoals de modellen van de I.D. Family". De nieuwe strategie wordt in 2019 uitgerold. Dan worden namelijk de nieuwe Golf en de eerste I.D. geïntroduceerd, twee compacte Volkswagens die zowel op technisch als op designgebied volledig van elkaar verschillen.