Volkswagen kondigt ID. EVERY1 aan

Beide modellen behoren tot de nieuwe Electric Urban Car Family, ontwikkeld door de Volkswagen Group. Ze staan op het nieuwe modulaire voorwielaangedreven elektrische platform van Volkswagen (MEB). Volkswagen wil mobiliteit in het elektrische tijdperk voor heel Europa toegankelijk maken. Dit is een van de kernpunten in de toekomstplannen van het merk.

In de toekomst spreekt Volkswagen van Customer Defined Vehicles. De productieversie van de ID. EVERY1 wordt het eerste model binnen de Volkswagen Groep met een volledig nieuwe softwarearchitectuur. Hierdoor kan het instapmodel van Volkswagen gedurende zijn hele levenscyclus worden voorzien van nieuwe functies, afhankelijk van de wensen van de gebruiker. Zelfs na aankoop blijft de auto aanpasbaar aan individuele behoeften.

Karakteristiek uiterlijk

De zeer succesvolle Volkswagen up!, de directe voorganger van de ID. EVERY1, werd gebouwd tot 2023 en springt er nog steeds uit door zijn heldere en herkenbare design. De nieuwe designtaal van de Volkswagen ID.EVERY1, die we ook al zagen bij de ID.2all, sluit hierop aan: het doel was om een ontwerp te creëren dat zeer toegankelijk is. Typische Volkswagen kenmerken zoals de scherpe lijnen en de kenmerkende C-stijl zijn weer terug. De ID. EVERY1 heeft een zelfverzekerde uitstraling, maar blijft sympathiek, mede door details zoals de dynamische koplampen en de kenmerkende achterzijde.

Net als de ID. 2all en de sportieve ID. Concept GTI maakt de ID. EVERY1 deel uit van de Electric Urban Car Family. Het model is gebouwd op het nieuwe modulaire elektrische platform (MEB) met voorwielaandrijving, wat zorgt voor efficiënt ruimtegebruik. Met een lengte van 3,88 meter zit de ID. EVERY1 qua formaat precies tussen zijn voorganger up! (3,60 meter), de aanstaande ID. 2all (4,05 meter) en de huidige Polo (4,08 meter). Binnenin is er ruim plaats voor vier personen en de bagageruimte is 305 liter groot.

Prijs

In de herfst van 2025 geeft Volkswagen een volgende vooruitblik op de nieuwe Electric Urban Car Family. Vervolgens start de introductiefase, waarin tegen 2027 negen nieuwe modellen worden geïntroduceerd, waaronder de productieversie van de ID. 2all voor minder dan € 25.000 en de ID. EVERY1 voor ongeveer € 20.000.