Volkswagen kondigt ID. AERO aan

Met de toekomstige productieversie van de ID. AERO breidt Volkswagen zijn ID. Family uit naar de hogere middenklasse, en versnelt het merk zijn elektrificatie-offensief. Net als alle andere modellen binnen de ID. Family staat de nieuwe limousine op Volkswagen's Modular Electric Drive Matrix (MEB) platform.

In stilistisch opzicht volgt de ID. AERO ook de herkenbare designtaal van de ID. Family. Het exterieurdesign bijvoorbeeld is vloeiend en strak. Opvallende voorzieningen van het studiemodel zijn onder meer de aerodynamische neus en dak, die helpen het energieverbruik te verlagen en het rijbereik te vergroten.

De verkoop van de productieversie van de ID. AERO op de Chinese markt start naar verwachting in de tweede helft van 2023. Het vergelijkbare productiemodel voor de Europese en Noord-Amerikaanse markt wordt volgend jaar gepresenteerd. Aansluitend start de productie van de Europese en Noord-Amerikaanse versie van de ID. AERO in de Duitse Volkswagen-fabriek in Emden.