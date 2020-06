Volkswagen kondigt nieuwe Arteon aan

3 juni 2020 | Volkswagen blikt vooruit op de nieuwe Arteon. Naast de klassieke Gran Turismo gaat Volkswagen in de toekomst een tweede carrosserievariant introduceren in de vorm van een Shooting Brake.

Voor het debuut van de twee nieuwe Arteon-versies heeft Volkswagen de modelserie verregaand vernieuwd. In het interieur krijgt de Arteon een compleet nieuwe cockpitlay-out die past bij het exclusieve karakter van deze modellen. Een bijzondere vermelding verdient het nieuwste modulaire infotainmentmatrixsysteem (MIB3) voor maximale connectiviteit.

Vanuit technologisch oogpunt is ook het aanbod aan aandrijfopties vernieuwd. Alle motoren onderscheiden zich door een hoog efficiencyniveau in combinatie met lage emissies en veel trekkracht. Die efficiencyslag werd gerealiseerd dankzij innovatieve, toekomstgerichte motor- en emissietechnologieën.

Intelligente assistentiesystemen maken eveneens hun opwachting in de vernieuwde modelserie. Een voorbeeld: dankzij 'Travel Assist' wordt in de nieuwe Arteon voor het eerst verregaand geautomatiseerd rijden (binnen de wettelijke regelgeving) mogelijk. Deze modellen zijn met name ontworpen voor reizen over lange afstanden en nemen het besturen, accelereren en remmen tot snelheden van 210 km/u desgewenst over, waarbij de bestuurder altijd volledig de controle houdt.

De wereldpremière van de Arteon en Arteon Shooting Brake staat gepland voor 24 juni 2020. Meer informatie over de nieuwe modellen wordt rond die datum vrijgegeven.

Volkswagen hervat productie ID.3

24 april 2020

Volkswagen bouwt 6 miljoenste Tiguan

17 april 2020

Volkswagen opent virtuele autoshow

3 april 2020

VW Golf 8 nu ook met 1.0 liter motor

27 maart 2020