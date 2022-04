Volkswagen kondigt nieuwe Amarok aan

De gecamoufleerde exemplaren die nu in Europa te spotten zijn, maken direct duidelijk dat de nieuwe versie fors is gegroeid ten opzichte van de huidige Amarok: met een goede 5.350 mm is hij minstens 100 mm langer dan zijn voorganger. De dubbele cabine is ruimer geworden, vanwege de wielbasis die met 175 mm is gegroeid tot liefst 3.270 mm. Ook het laadvermogen is toegenomen, tot maximaal 1,2 ton. Het aantal varianten met een maximaal trekvermogen van 3,5 ton wordt eveneens uitgebreid.

Ook de off-road prestaties zijn verbeterd. Omdat de wielbasis meer is gegroeid dan zijn totale lengte, zijn de overhangen van de carrosserie kleiner geworden. Dit heeft een positief effect op de aanloophoek en daarmee de terreincapaciteiten, die ook al zijn verbeterd door de veel grotere doorwaaddiepte in vergelijking met die van de huidige generatie.

Het aanbod van aandrijflijnen omvat tot wel drie verschillende dieselmotoren met vier of zes cilinders en een cilinderinhoud van 2.0 tot 3.0 liter. Er is daarnaast keuze uit achterwielaandrijving en on-demand of permanente vierwielaandrijving. En van de meer dan dertig rijhulpsystemen zijn er zo'n twintig volledig nieuw voor de Amarok.

Wie goed kijkt naar de gecamoufleerde prototypen, ziet niet alleen dat de nieuwe Amarok flink is gegroeid, maar ook dat hij een expressiever en dominanter design heeft gekregen. Het nieuwe, beeldbepalende front is een statement op zich: de robuuste en zeer rechtopstaande grille heeft een ondubbelzinnig Volkswagen-DNA.

De tegen meerprijs leverbare IQ.Light LED-matrix koplampen onderstrepen de uitstraling van de nieuwe Amarok. Van opzij vallen de kenmerkende, halfronde wielkasten op die ook de huidige generatie sieren. Volkswagen heeft verder aandacht besteed aan de visuele verbindingen van de laadbak met de C-stijlen, voor een nog strakker profiel.

Ook van achteren maakt de nieuwe pick-up van Volkswagen het verschil in. De brede achterklep, met Amarok-opschrift over de gehele breedte, wordt omlijst door robuuste en gestileerde LED-achterlichten. Net als bij het huidige model biedt ook de nieuwe Amarok meer dan voldoende ruimte tussen de wielkasten om zijdelings een europallet kwijt te kunnen.

De intuïtieve bedieningselementen, de digitale cockpit en het infotainmentdisplay in tabletformaat benadrukken het karakter van de pick-up. Fijnproevers kunnen kiezen voor onder meer een exclusief audiosysteem en lederlook oppervlakken op het dashboard en de deurpanelen. De brede voorstoelen kunnen optioneel worden voorzien van een 10-voudig elektrische verstelling.

De Amarok is een belangrijk model binnen het portfolio van Volkswagen Bedrijfswagens. Tot nu toe heeft het merk wereldwijd al meer dan 830.000 exemplaren van de pick-up verkocht. De nieuwe generatie is naar verwachting vanaf medio 2023 leverbaar in Nederland.