Volkswagen

Volkswagen investeert 22,8 miljard euro in fabrieken

20 november 2017 | Met het oog op de Transform 2025+-strategie investeert Volkswagen tussen 2018 en 2022 wereldwijd 22,8 miljard euro. Het geld gaat vooral naar elektrische mobiliteit, de ontwikkeling van nieuwe modellen en modulaire platforms. In Duitsland wordt in totaal 14 miljard euro geïnvesteerd. Zo wordt de Volkswagen-fabriek in Zwickau omgebouwd tot een productiefaciliteit voor elektrische auto's. Daarmee is ongeveer 1 miljard euro gemoeid. In Zwickau zal straks de Volkswagen I.D. van de band lopen. Het model komt in 2020 op de markt en is de eerste van een nieuwe generatie elektrische modellen die is gebaseerd op het nieuwe, modulaire MEB-platform.