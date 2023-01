Volkswagen introduceert ID.4 en ID.5 Pro Business

De ID.4 SUV en de ID.5 met zijn dynamische coupé-design bieden (zakelijke) rijders ruimte, gebruiksgemak en uitstraling. De standaard 19 inch lichtmetalen velgen en LED-koplampen zijn al beeldbepalend. Het Exterieur Style-pakket dat deel uitmaakt van de nieuwe Pro Business-uitrusting zorgt voor een extra uitstraling met een zwart dak en zilverkleurige accenten (daklijsten, bumpers en diffusor).

Met de nieuwe Pro Business-uitvoeringen biedt Volkswagen een nieuwe keuze voor met name zakelijke rijders, naast de bestaande line-up (Pure, Pro en GTX voor de ID.4, en de ID.5 Pro en GTX). Deze nieuwe uitvoeringen zijn voorzien van extra's. Ze staan ook voor de luxe van onder meer 'Discover Pro' navigatie inclusief een 25,4 cm groot touchscreen. Andere standaard voorzieningen zijn de draadloze oplaadmogelijkheid voor een smartphone, automatische 2-zone airconditioning, verwarming van de voorstoelen en het verwarmbare, multifunctionele en met leder beklede stuur, een achteruitrijcamera (Rear View), Park Assist Plus, Keyless Acces en diefstalalarm.

De ID.4 en ID.5 Pro Business worden standaard geleverd met het 77 kWh accupakket. Dat is te combineren met een 128 kW / 174 pk of een 150 kW / 204 pk sterke elektromotor. Afhankelijk van de gekozen combinatie is in theorie een actieradius tot 533 kilometer mogelijk. Het opladen van het accupakket van 5-80% duurt bij een 135 kW-laadpunt onder ideale omstandigheden zo'n 38 minuten.

De ID.4 Pro Business met 128 kW / 174 pk sterke elektromotor is leverbaar vanaf € 51.990, de ID.5 Pro Business met dezelfde aandrijflijn is er vanaf € 53.990. Het klantvoordeel loopt op tot € 2.900 voor de ID.4 (ID.5: € 2.700). De ID.4 en ID.5 Pro Business worden geleverd met standaard tot 7 jaar onderhoud inclusief en de wettelijk verplichte 8 jaar garantie (óf 160.000km) op de hoogvoltaccu. Ook wordt er gratis 24-uurs mobiliteitsservice aangeboden, net als op alle Volkswagen modellen.