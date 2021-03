Volkswagen introduceert ID. Switch

26 februari 2021 | Met ID. Switch maakt Volkswagen Bedrijfswagens de weg vrij voor elektrisch rijden met de ID. Buzz. Via ID. Switch is het mogelijk om nu een Caddy Cargo of Transporter 6.1 te rijden en hem op een zelf te kiezen moment (vanaf eind 2022) om te ruilen voor de volledig elektrische ID. Buzz Cargo.

De nieuwe ID. Buzz Cargo wordt in de loop van 2022 op de markt verwacht. Het is een elektrisch aangedreven bestelwagen om naar uit te kijken: hij koppelt de uitstraling van de iconische Volkswagen T1 aan het laadvermogen en -volume van de Caddy Cargo Maxi en een bruikbare actieradius. De ID. Buzz kan overweg met aanhangers en is aan te passen aan de wensen van bijvoorbeeld koeriers, timmermannen en elektriciens.

Ondernemers moeten nog even wachten op de ID. Buzz. Toch kan de huidige bus vandaag al aan vervanging toe zijn. Daarvoor is er ID. Switch. Dat werkt als volgt: ondernemers leasen nu een nieuwe Caddy Cargo of Transporter. Bovenop het reguliere leasetarief betalen ze een ID. Switch-bijdrage. De ondernemer kiest na minimaal twaalf maanden zelf het moment van overstap naar de ID. Buzz. Het tot dat moment opgebouwde ID. Switch-tegoed wordt dan als korting met de ID. Buzz verrekend. Kortom: met ID. Switch slaan ondernemers vandaag al de weg in naar elektrisch rijden. Die weg leggen af in een gloednieuwe Caddy Cargo of Transporter.

ID. Switch baant de weg naar de ID. Buzz. Daarmee sluit dit concept aan bij de doelstelling die Volkswagen Bedrijfswagens zichzelf heeft opgelegd: in 2050 een volledig CO2-neutrale onderneming zijn. De introductie van elektrisch aangedreven ID.-modellen speelt bij dit Way to Zero-traject een belangrijke rol. Daarbij wordt de productie steeds verder verduurzaamd. Diverse Volkswagen-fabrieken zijn nu al CO2-neutraal, onder meer door het gebruik van groene stroom. Ook de ID. Buzz wordt vanaf 2022 CO2-neutraal geproduceerd.

Volkswagen ID.3 is EV van het jaar

18 februari 2021

VW start productie ID3 in Glazen Fabriek

1 februari 2021

VW Golf nu ook in Business-uitvoering

19 januari 2021

Volkswagen introduceert Polo Harlekin

18 januari 2021