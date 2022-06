Volkswagen introduceert ID. AERO

Het studiemodel is bijna vijf meter lang en heeft een gestroomlijnd ontwerp. Het aflopende dak dat oogt als een coupé zorgt voor een zeer lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,23. Het modulaire elektrische platform MEB van Volkswagen maakt ook korte overhangen, een lange wielbasis en een uitzonderlijk ruim interieur mogelijk. De ID. AERO heeft een lithium-ion accu met een netto energie-inhoud van 77 kWh. Dankzij de efficiënte aandrijflijn en de gunstige aerodynamische eigenschappen heeft de ID. AERO een theoretisch rijbereik tot 620 kilometer (WLTP).

Met de zo goed als serierijpe ID. AERO versnelt Volkswagen het elektrisch offensief in China als onderdeel van zijn ACCELERATE-strategie. Na de ID.3, ID.4 en ID.6 wordt de serieversie van de ID. AERO al de vierde volledig elektrische modelreeks in China. Het model komt daar naar verwachting in de tweede helft van 2023 beschikbaar. Volkswagen wil in China de toonaangevende leverancier van duurzame voertuigen worden. Tegen 2030 moet minstens elke tweede auto die in China wordt verkocht een elektrische auto zijn. In het kader van het elektrificatieoffensief Way to ZERO wordt de serieversie van de ID. AERO in de toekomst wereldwijd aangeboden. Naast China komt het nieuwe topmodel van de ID. family ook in Europa en Noord-Amerika op de markt.

Het ontwerp van de ID. AERO brengt ​​de ontwerptaal van de ID. familie voor het eerst over op een sedan in het hogere middenklassesegment. Rijwind stroomt optimaal over de aerodynamisch vormgegeven neus en dakdelen. De licht ingetrokken achterhand met spoilerlip brengt de luchtstroom tot rust. De sportieve 22-inch wielen zijn ontworpen in de stijl van een turbine en geïntegreerd in de wielkasten. Klassieke deurklinken heeft Volkswagen vervangen door verlichte touch vlakken die de luchtweerstand verder verminderen.

Het ID. AERO studiemodel is gespoten in Polar Light Blue Metallic, een lichte metallic tint waarvan de kleurpigmenten een gouden glans creëren als het licht erop valt. Het dak in hoogglans zwart contrasteert met de carrosserie. De neus van de ID. AERO is voorzien van de kenmerkende honingraatstructuren van de ID. familie, de zogeheten ID. Honeycombs. Wat de ID. AERO een eigen gezicht geeft is ook een rondomlopende, smalle lichtstrook links en rechts van het verlichte VW-logo en boven de IQ.LIGHT LED-matrixkoplampen over het voorste gedeelte in de spatschermen en flanken. De lichtstrip loopt visueel door met onderbrekingen naar de achterkant. De achterzijde heeft een opvallende, donkere lichtbalk en honingraat LED-achterlichten die exclusiviteit uitstralen.

De ID. AERO toont de multi-inzetbaarheid van het MEB platform aan. Het kan worden aangepast voor voertuigen van verschillende vormen en groottes. Van compacte cross-overs tot SUV's en van een minibus tot een ruime limousine, het MEB is inzetbaar in alle segmenten. Het MEB heeft Volkswagen ook in staat gesteld om de ID. familie te vergroten met middelgrote sedans. Daarnaast benut het MEB ten volle de mogelijkheden van e-mobiliteit, die grote reikwijdtes, maximale digitale netwerkmogelijkheden en over-the-air updatemogelijkheden mogelijk maken.

De productieversie van de ID. AERO voor Europa zal naar verwachting in 2023 in Emden van de band rollen. Met de massaproductie van elektrische voertuigen zal Emden een belangrijke bijdrage leveren aan de elektrificatie van het modellengamma en het verminderen van de CO2-uitstoot van nieuwe auto's.