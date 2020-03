Volkswagen introduceert e-care

9 maart 2020 | Om (de stap naar) elektrisch rijden zo makkelijk mogelijk te maken introduceert Volkswagen vandaag Volkswagen e-care: een dienstenpakket vol zekerheden, gemakken én extra's. Aan de basis van Volkswagen e-care staan de zekerheid van 2 jaar fabrieksgarantie en 8 jaar garantie op de accu. Afhankelijk van het model is ook tot 6 jaar onderhoud inbegrepen. En dankzij de mobiliteitsservice blijven rijders van een elektrische Volkswagen altijd mobiel, ook als de accu onverhoopt leeg is.

Een elektrisch rijden-training (standaard bij de laadpas) leert gebruikers om alles uit een elektrische Volkswagen te halen. Volkswagen e-care biedt ook toegang tot alle diensten van Shuttel: van de installatie van een laadpunt via een laadpas (ook voor parkeren) tot en met een mobiliteitskaart voor álle vervoersvormen (auto, deelauto, OV en OV-fiets).

Volkswagen vindt naast gemak ook transparantie belangrijk en biedt daarom ook laadabonnementen aan. Bij gebruik in Nederland zijn er geen starttarieven voor laadsessies en er geldt één vast kWh tarief, ongeacht het type laadpaal (thuis, openbaar en snelladen). Op basis van het geschatte jaarkilometrage wordt een vast tarief per maand vastgesteld en aan het einde van het jaar wordt het minder- of meerverbruik verrekend. Bij 10.000 km per jaar is zo'n abonnement er vanaf € 42,- per maand inclusief BTW.

De We Connect app geeft altijd toegang tot de belangrijkste autogegevens en maakt het bij de elektrische modellen mogelijk om met de smartphone de auto te laten verwarmen of koelen. Ook handig: de kaarten van het navigatiesysteem zijn online te actualiseren. In een later stadium komen voor de nieuwe elektrische modellen van Volkswagen ook on-demand functies beschikbaar. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om entertainment- en veiligheidsopties 'over the air' te bestellen en te activeren.

