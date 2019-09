Volkswagen ID.R

Volkswagen ID.R racet naar hemelpoort

3 september 2019 | Volkswagen heeft in China een nieuw hoogtepunt bereikt. Met Romain Dumas aan het stuur bedwong de elektrische ID.R de iconische Tianmen bergweg in 7:38.585 min; de snelste tijd ooit op dit unieke parcours. Na records op Pikes Peak (VS), het Goodwood Festival of Speed (GB) en de Nürburgring (D) is dit een nieuwe mijlpaal voor de Volkswagen ID.R.