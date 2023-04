Volkswagen ID krijgt nieuwe motor

De nieuwe APP550 elektromotor is ontwikkeld voor het modulaire elektrische MEB-platform, dat als basis dient voor alle elektrische ID.-modellen van Volkswagen. "We hebben de nieuwe elektromotor ontwikkeld om aanzienlijke verbeteringen op het gebied van prestaties en efficiëntie te kunnen bereiken", verklaart Karsten Bennewitz, hoofd Ontwikkeling Powertrains en Energiesystemen. "Omdat de beschikbare ruimte in onze modellen niet groter is geworden, dienden we bij de ontwikkeling van de nieuwe unit rekening te houden met dezelfde compacte afmetingen van onze huidige motoren."

Afhankelijk van de overbrengingsverhouding van de auto levert de nieuwe elektromotor een vermogen van 210 kW (286 pk) en een maximumkoppel van 550 Nm. De APP550-motor bereikt zijn hoge koppel dankzij een nieuwe stator met een hoger aantal wikkelingen. De rotor heeft een krachtige permanente magneet die een hogere piekbelasting aan kan.

Bepalend voor het vermogen van de elektromotor is de stroomsterkte. Volkswagen ontwikkelde een omvormer die een hoge fasestroom levert. Deze omvormer is het sturende 'brein' in de motor, waarbij de software is geprogrammeerd op zo efficiënt mogelijke systeemprocessen. Ook al wordt er veel vermogen van de elektromotor gevraagd, het energieverbruik zal laag blijven.

Voor een verdere verbetering van de efficiëntie van de elektromotor optimaliseerde Volkswagen onder meer het warmtemanagement. De koeling van de elektromotor werkt zonder elektrisch aangedreven oliepomp. Door middel van de tandwielen in de transmissie en speciale onderdelen voor de olietoevoer en distributie is het systeem in staat om zichzelf te koelen, waarbij de stator in een mantel met waterkoeling draait.

De nieuwe APP550 elektromotor wordt samen met de transmissie, rotor en stator geproduceerd bij Volkswagen Group Components in Kassel en verschijnt eind dit jaar in de ID.-modellen van Volkswagen.