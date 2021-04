Volkswagen ID. krijgt GTX sport-label

16 april 2021 | Volkswagen onthult op 28 april het eerste sportieve topmodel binnen de volledig elektrische ID.-range: de ID.4 GTX. Alle sportieve topversies van de ID. Family dragen in de toekomst het GTX-embleem. Net als bij de GTI en GTE staan de drie letters voor een eigen productmerk: ze laden de wereld van elektrische mobiliteit van Volkswagen letterlijk en figuurlijk met nieuwe, intelligente sportiviteit.

"De letters GT staan bij ons al decennialang voor rijplezier", zegt Klaus Zellmer, bestuurslid Marketing en Sales bij Volkswagen. "De 'X' slaat nude brug naar de mobiliteit van de toekomst. Duurzaamheid en sportiviteit sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar op een intelligente manier aan".

De GTX-modellen zijn onderscheidend als het gaat om prestaties en design. Een extra elektromotor op de vooras breidt de ID. Family uit met vierwielaandrijving, die is ontworpen voor maximale efficiëntie. De extra motor wordt binnen enkele milliseconden ingeschakeld wanneer meer hoge prestaties of veel grip vereist zijn. In de nieuwe rijmodus 'Traction' wordt de vierwielaandrijving permanent ingeschakeld. Sportieve designdetails en een eigen lichtsignatuur onderstrepen de prestaties van de GTX-modellen.

Het nieuwe performance-label voor de ID. Family geeft de 'ACCELERATE' strategie van Volkswagen een nieuwe impuls. Volkswagen wil het meest gewilde merk wordenvoor duurzame mobiliteit. Het doel is om het aandeel puur elektrische auto's in Europa tegen 2030 te vergroten tot zeventig procent van de verkopen. Volkswagen wil in 2050 klimaatneutraal worden; rond 2025 heeft het merk ongeveer 16 miljard euro geïnvesteerd in e-mobiliteit, hybridisering en digitalisering.

