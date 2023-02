Volkswagen Groep heeft 15.000 snelladers geplaatst

"We behoren tot de pioniers in elektrische mobiliteit en hebben 15.000 snellaadpunten in Noord-Amerika, China en Europa om dat te bewijzen", verklaart Thomas Schmall, bestuurslid voor technologie bij de Volkswagen Groep en tevens CEO van Volkswagen Group Components. "Dat hebben we samen met onze partners in de industrie en de energiesector gerealiseerd. Het netwerk is voor ons naast een voorwaarde voor e-mobiliteit ook een strategische activiteit voor de toekomst." Volkswagen verkoopt steeds meer elektrische auto's; vorig jaar werden 330.000 volledig elektrische auto's verkocht, een toename van 23,6 procent ten opzichte van 2021.

De Europese snellaadpunten werden mede gerealiseerd met hulp van IONITY, een joint venture van onder andere de groepsmerken Audi, Volkswagen en Porsche. In Italië breidt de Groep het snellaadnetwerk uit via de in 2022 opgerichte joint venture Ewiva. Samen met Iberdrola werkt de Groep aan het Spaanse snellaadnetwerk en wil ze met BP nog eens 8.000 snellaadpunten in Europa installeren. Daarvoor gebruikt de Groep snellaadstations van Flexpole van Volkswagen Components. In Noord-Amerika werkt de Volkswagen Groep samen met marktleider Electrify America, in China breidt de joint venture CAMS het snellaadnetwerk uit. De ambitie van de Volkswagen Groep en diens partners is om tegen 2025 wereldwijd 45.000 snellaadpunten actief te hebben: 18.000 in Europa, 10.000 in Noord-Amerika en 17.000 in China.

Elke Temme, senior vice president Charging & Energy bij de Volkswagen Groep: "Ons doel is om elektrische mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken. De successen die we hebben behaald met onze sterke partners geven één duidelijke boodschap: we passen de juiste strategie toe. Samen kunnen we duurzame en toegankelijke mobiliteit van de toekomst creëren."

Snellaadnetwerk

De Volkswagen Groep wil een toonaangevende aanbieder van intelligent opladen worden en daarvoor werd begin 2021 de NEW AUTO-strategie ingezet. In die strategie bundelt het alle activiteiten op het gebied van Opladen en Energie. Oliver Blume, CEO van de Groep, heeft dat onderstreept in zijn 10 punten-plan, waarin Opladen & Energie een elementair aspect van de toekomst van de onderneming is.

Naast de ontwikkeling van het laadnetwerk heeft de Groep namelijk ook allerlei laadoplossingen voor particuliere klanten en bedrijven. Denk daarbij aan de Wallbox van Volkswagen, flexibele snellaadstations, laaddiensten en innovatieve en slimme groene stroomtarieven. Volkswagen wil elektrische auto's daarnaast als mobiele powerbanks in het energiesysteem gebruiken, om een meerwaarde voor de gebruiker te creëren.