Volkswagen Groep haalt Europese CO2-doelstellingen ruimschoots

24 januari 2022 | Volkswagen heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van CO2-reductie. In 2021 leverde de Groep 472.300 geƫlektrificeerde auto's in de EU, zo'n 64 procent meer dan in 2020. Het aandeel volledig elektrische auto's (EV's) en plug-in hybrides (PHEV's) steeg tot 17,2 procent van de totale leveringen (10,1 procent in 2020). De Groep is in Europa de onbetwiste leider in het EV-segment en is goed voor een marktaandeel van circa 25 procent. Op basis van voorlopige cijfers realiseerde de Groep in 2021 een gemiddelde CO2-uitstoot van 118,5 g/km voor het verkochte nieuwe personenwagenpark in de EU, wat ongeveer 2 procent onder de wettelijke doelstelling ligt.

Het elektrische offensief van de Volkswagen Groep is vorig jaar in een stroomversnelling geraakt door de introductie van een groot aantal nieuwe modellen. Bijna een op de vijf in Europa geleverde auto's van de Groep was geëlektrificeerd, en meer dan de helft daarvan was volledig elektrisch. De gemiddelde CO2-uitstoot van de gehele in 2021 verkochte vloot daalde mede daardoor fors.

De Groep streeft ernaar om tegen 2025 wereldwijd de grootste aanbieder van elektrische auto's te worden. Om dit doel te bereiken is in de periode van 2022 tot 2026 daarom voor zo'n € 52 miljard aan investeringen gepland, bovenop de ongeveer € 8 miljard die wordt geïnvesteerd in de hybridisatie van de line-up.

De Volkswagen Groep zet dan ook dit jaar vol in op de lancering van een groot aantal nieuwe, volledig elektrische modellen. Op basis van het MEB-platform komt Volkswagen met de ID.5, de ID.5 GTX en de ID. Buzz. ŠKODA lanceert op hetzelfde platform de ENYAQ COUPÉ iV en CUPRA breidt het gamma van de Born uit met extra accuvarianten en een krachtigere e-Boost-versie. Audi introduceert de vernieuwde e-tron en Porsche komt met nieuwe versies van de Taycan en Taycan Sport Turismo.

De Volkswagen Groep is de eerste autogroep die heeft zich verbonden aan het klimaatakkoord van Parijs en wil tegen 2050 netto klimaatneutraal zijn. De Groep werkt hard aan het systematisch decarboniseren van niet alleen het productportfolio, maar ook de bedrijfsvoering. Zo is de elektriciteitscentrale bij het hoofdkwartier in Wolfsburg, die elektriciteit produceert voor de fabriek en de stadsverwarming, onlangs omgebouwd van steenkool naar gas. Dat scheelt 1,5 miljoen ton CO2 per jaar, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 870.000 auto's.

MAN Energy Solutions, onderdeel van de Groep, gaat nog een stap verder. Dit bedrijf werkt al aan innovatieve technologie om stadsverwarming via fossiele energiecentrales geheel te vervangen. In Esbjerg wordt momenteel een warmtepompinstallatie met sectorkoppeling getest. Met een totaal verwarmingsvermogen van 50 MW kan deze centrale jaarlijks ongeveer 100.000 inwoners van ongeveer 235.000 MWh warmte voorzien. Dit bespaart 100.000 ton CO2 per jaar, wat overeenkomt met de CO2-uitstoot van zo'n 55.000 auto's.

