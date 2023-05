Volkswagen en Shell ontwikkelen Flexpole lader

De Duitse regering heeft zich ten doel gesteld om in 2030 ten minste een miljoen oplaadpunten beschikbaar te maken voor bestuurders van elektrische voertuigen. De geplande uitbreiding van de laadinfrastructuur loopt echter vertraging op door onder meer een tekort aan speciale transformatoren, waar de zo'n 900 Duitse distributienetbeheerders ook nog eens verschillende eisen aan stellen.

Met de Flexpole-laadoplossing van Elli kan een van de grootste hindernissen bij de snelle uitbreiding van het netwerk worden genomen. De Flexpole-laders kunnen namelijk dankzij het geïntegreerde accusysteem direct op het laagspanningsnet worden aangesloten, zonder dat er een speciale transformator of kostbare nodig is. Als gevolg hiervan wordt de installatietijd aanzienlijk verkort. Tegelijkertijd maken Flexpole-laadstations een laadsnelheid tot 150 kW mogelijk. Afhankelijk van het specifieke voertuig kan met een Flexpole binnen 10 minuten een actieradius tot 160 kilometer worden bijgeladen.

Volkswagen Group Technology: onderdeel van het concern

Elli is onderdeel van Volkswagen Group Technology, de business unit die is gericht op de groepsbrede activiteiten op het gebied van batterijen, laden en e-componenten, en de merken van de groep ondersteunt als in-huis technologieleverancier. Mobiliteitsmerk Elli biedt nu al toegang een laadnetwerk met momenteel zo'n 500.000 laadpunten van ongeveer 950 aanbieders in 28 landen.

De Volkswagen Groep wil een toonaangevende aanbieder van intelligente laad- en energie-ecosystemen worden. De groep heeft bijvoorbeeld ook als doel om tegen 2025 een wereldwijd netwerk van in totaal 45.000 high-power oplaadpunten (HPC) met een vermogen tot 350 kW te realiseren. Eind 2022 had de Groep met zijn dochterondernemingen IONITY, Ewiva en strategische partners BP en Iberdrola in Europa, Electrify America in de VS en CAMS in China in totaal al zo'n 15.000 snellaadpunten op het net aangesloten. Tegen het einde van 2023 zijn naar verwachting ongeveer al 10.000 HPC-oplaadpunten beschikbaar in Europa en zo'n 25.000 wereldwijd.