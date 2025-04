Volkswagen biedt Pacman in de auto aan

De Volkswagen-editie van Pac-Man Championship Edition behoudt het bekende principe van de jaren tachtig, waarbij Pac-Man door een labyrint beweegt om stippen te eten en spoken te ontwijken. De bonuspunten en power pellets, waarmee Pac-man tijdelijk onverslaanbaar wordt, zijn opnieuw vormgegeven. Extra punten worden toegekend wanneer de speler de silhouetten van Volkswagen-modellen zoals de Kever, VW Bus of Golf IV R32 en badges als 'GTI', 'GTX' of 'R' raakt. Ook zijn verschillende Volkswagen-velgen een 'eetbaar' spelelement geworden en vervangt het Volkswagen-logo de aloude gele power pellets die nodig zijn om de spookachtige tegenstanders te overwinnen.

AirConsole is 's werelds eerste spelplatform dat speciaal is ontwikkeld voor auto's. De in-car app tovert ondersteunde Volkswagen-modellen om tot een volledig gamestation, waarbij het infotainment-, geluid- én achtergrondverlichtingssysteem worden ingezet. Het spelaanbod is gericht op spelers van alle leeftijden.

Volkswagen gebruikt met de aanwezige sfeerverlichting voor een nog meeslependere belevenis. De verlichting reageert dynamisch op de spelinhoud en de bewegingen van de spelers. De AirConsole In-Car app is beschikbaar in de meeste Europese landen op de Volkswagen ID.7, ID.5, ID.4 en ID.3 (vanaf ID. Software 4.0), evenals op de nieuwe Tayron, Tiguan, Passat, Golf Variant en Golf. Om te kunnen spelen terwijl de geparkeerd staat, is een Volkswagen ID-gebruikersaccount, een actief VW Connect Plus-contract en een actieve internetverbinding op de smartphone nodig.