Startups naar De Glazen Fabriek in Dresden

18 december 2017 | Volkswagen AG stimuleert met zijn Future Mobilty Incubator start-up-programma innovatieve ideeën voor nieuwe vormen van mobiliteit. Uit de twintig pitchende teams zijn nu zes winnaars gekozen; ChargeX, Keysurance, EcoG, S O Nah, Embotech en Novum. Ze beginnen vanaf volgend jaar maart in De Glazen Fabriek in Dresden aan de verdere uitwerking van hun ideeën en worden daarin ondersteund door Volkswagen en de stad Dresden.

In totaal hebben twintig internationale teams hun innovatieve ideeën voor toekomstige mobiliteit mogen pitchen. Uiteindelijk werden na twee ronden zes winnaars gekozen door een jury van acht experts. De plannen van deze zes startups zijn:

ChargeX uit München werkt aan een nieuw type laadinfrastructuur voor de privé- en semipublieke sector. De kern ervan is een laadmanagementsysteem dat is ontworpen om de kosten per laadpunt te verlagen en het eenvoudiger te maken om laadpunten te installeren.

Keysurance uit München heeft een digitaal platform ontwikkeld dat (vooral jonge) bestuurders rijervaring op laat doen in onder meer huur- en deelauto's. Op basis hiervan kunnen ze korting krijgen op hun autoverzekering.

S O Nah uit Aken ontwikkelt optische sensoren voor gebruik in bijvoorbeeld parkeergarages en lantaarnpalen. Het doel is om uiteindelijk parkeerproblemen te voorkomen en straatverlichting energiezuiniger te maken.

De jonge ondernemers van Novum uit Dresden werken aan een volledig geautomatiseerd, mobiel batterijlaboratorium. Ze onderzoeken de mogelijkheid om kunstmatige intelligentie te gebruiken om batterijen langer te laten meegaan en een elektrische auto's een grotere actieradius te geven.

Embotech uit Zürich ontwikkelt software voor autonoom rijden. Het doel is om gespecialiseerde logaritmen te gebruiken om auto's veilig te laten manoeuvreren. Dit leren ze door autonoom van het einde van de productielijn naar het logistieke centrum van de fabriek te rijden, terwijl ze onderweg moeten reageren op bewegende obstakels.

EcoG uit München werkt aan een IoT-besturingssysteem voor laadinfrastructuur. De gelijknamige software verbindt de gebruikers, auto en infrastructuur met bedrijven en services. EcoG werd in Detroit (VS) uitgeroepen tot een Techstars Mobility Accelerator. Future Mobility Incubator programma

Het Future Mobility Incubator-programma is gericht op studenten en onderzoekers die nieuwe projecten willen starten. Elk team dat eraan meedoet, ontvangt 15.000 euro aan financiële steun. Daarbij krijgen de deelnemers 200 dagen lang een werkplek in De Glazen Fabriek, toegang tot de benodigde IT-infrastructuur, steun van coaches en experts van het SpinLab (een programma van de HHL Leipzig Graduate School of Management) en advies van de Development Bank of Saxony. Verder worden ze geholpen met projectmanagement en kunnen ze regelmatig contact hebben met onderzoekers, ontwikkelaars en topmensen van Volkswagen. De stad Dresden zorgt voor persoonlijke en financiële steun, onder meer op het gebied van huisvesting.