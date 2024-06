Shuttel en Volkswagen bouwen CO2-rapportage app

De aankomende landelijke CO2-rapportageplicht is bedoeld om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot veroorzaakt door zakelijke mobiliteit en om verduurzamingskansen te identificeren. Nederland heeft een akkoord gesloten met de Europese Unie om de CO2-uitstoot van ons land te verminderen. Daar valt ook de uitstoot van zakelijk en woon-werkverkeer onder. Op dit moment zorgen deze twee verkeersstromen samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland. Werkgevers dienen met ingang van 1 juli voor de rapportage de totale CO2-uitstoot van hun personeel te registreren, inclusief alle werkgerelateerde reizen, afgelegde kilometers, gebruikte vervoermiddelen en brandstoftypen. Dit vormt een aanzienlijke administratieve uitdaging, waarvoor Shuttel samen met Volkswagen nu een oplossing biedt.

Shuttel biedt grote bedrijven een app voor de verplichte CO2-rapportage en duurzame mobiliteit door gegevens te verzamelen, te analyseren en te integreren in bestaande HR-software. Dankzij de geïntegreerde mobiliteitsoplossingen kunnen werknemers en werkgevers zo eenvoudig hun reisgegevens bijhouden. Dat wordt mogelijk gemaakt door een registratiemodule voor medewerkers die met hun eigen auto, fiets, motor, scooter of openbaar vervoer reizen. Daarnaast biedt Shuttel een mobiliteitskaart voor het OV en een mobiliteitsapp voor deelvervoer. Voor medewerkers met een auto van de zaak is er een tank- of laadpas beschikbaar. Bovendien is er een extra CO2-module voor medewerkers met een vaste reiskostenvergoeding.

Stimuleren van duurzaam reisgedrag

Om werknemers enthousiast te maken actief bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot van hun werkgever, stimuleert Shuttel duurzaam reizen door hogere kilometervergoedingen voor fietsers, gamification en mobiliteitsbudgetten aan te bieden. Deze kunnen eenvoudig worden bijgehouden in de Shuttel-app, waardoor werknemers zelf bewust worden van de duurzaamheid van hun woon-werkverkeer. Meting stelt werkgevers in staat om continu de voortgang te volgen en indien nodig bij te sturen. Hierbij wordt de privacy van werknemers volgens de aanbieder gewaarborgd. De integratie van Shuttel met HR-systemen zoals ADP, AFAS, Exact, SAP en Visma/Raet verlicht de administratieve last voor HR en de salarisadministratie aanzienlijk. De diensten van Shuttel zijn er voor startups, (grote) MKB-bedrijven, grootzakelijke organisaties tot groeiende giganten en overheden.