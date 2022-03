Schets eerste Volkswagen-bus in Rijksmuseum

Op 23 april 1947 bezoekt Ben Pon, autohandelaar uit Amersfoort, de Volkswagen-fabriek in Duitsland. Met een simpele schets onder zijn arm en een scherpe geest vertelt hij dat er in Nederland grote behoefte is aan praktische bestelbusjes. Dat blijkt, want de Volkswagen-bus groeit uit tot een icoon. Tot de dag van vandaag zijn er wereldwijd 13 miljoen exemplaren van verkocht en 75 jaar na dato behoort de schets tot de collectie van het Rijksmuseum.

De schets is sinds 2012 in bruikleen in het Rijksmuseum en normaliter voor publiek alleen op afspraak te bezichtigen. Vanaf vandaag is de schets tijdelijk voor alle bezoekers te zien op de derde verdieping van het Rijksmuseum, waar zich de collectie van de 20ste eeuw bevindt. Samen met schilderijen, meubelen, fotografie, affiches en historische voorwerpen draagt de schets als een van de hoogtepunten bij aan het beeld van de cultuurgeschiedenis van het moderne Nederland van de vorige eeuw.

Het jaar 2022 is om meerdere redenen bijzonder voor Volkswagen-liefhebbers in Nederland. Het is dit jaar ook 75 jaar geleden dat de eerste Volkswagen Kevers in Nederland arriveerden en Nederland de eerste exportmarkt werd voor het Duitse merk. Om deze bijzondere geschiedenis te vieren, organiseren Volkswagen en Volkswagen Bedrijfswagens in Nederland verschillende activiteiten. Zo rijdt op 1 juni van dit jaar een verzameling van de 75 mooiste Volkswagen-bussen van Nederland de Bus tot Buzz Tour. Die dag wordt ook de Mooiste Bus van Nederland gekozen. Iedere eigenaar van een Volkswagen-bus kan zich tot 6 mei aanstaande kosteloos voor deze Tour en verkiezing aanmelden.

Toeval of niet, 2022 is ook het jaar dat een geheel nieuwe Volkswagen-bus geïntroduceerd wordt. De volledig elektrische ID. Buzz is een eerbetoon aan de allereerste Volkswagen-bus, de T1, met een iconisch design dat is gebaseerd op het concept dat 75 jaar geleden ontstond met die beroemde schets van Ben Pon. Met de ID. Buzz is de Volkswagen-bus klaar voor de toekomst, dit keer elektrisch, emissievrij en op termijn autonoom.