Productierecord voor Volkswagen in 2017

29 december 2017 | Volkswagen heeft het afgelopen jaar een recordaantal auto's geproduceerd. De teller blijft op oudejaarsdag stilstaan op ruim 6 miljoen voertuigen. Het populairst in 2017 waren de Volkswagen Polo, Golf, Jetta, Passat en Santana. Volkswagen heeft zijn productierecord niet alleen te danken aan deze modellen, maar ook aan de groeiende vraag naar de Tiguan en de recent geïntroduceerde Arteon en T-Roc. De Santana voor de Chinese markt is daar bovendien buitengewoon populair.

Wereldwijd heeft Volkswagen meer dan vijftig fabrieken in 14 landen. Sinds de allereerste Kever 72 jaar geleden van de band rolde, zijn er meer dan 150 miljoen Volkswagens gebouwd. Het merk biedt over de hele wereld ruim zestig verschillende modellen aan. En dat worden er nog meer.

In het kader van zijn toekomststrategie TRANSFORM 2025+ is Volkswagen een modeloffensief gestart. Afgelopen jaar alleen al lanceerde het merk wereldwijd meer dan tien modellen. In de komende jaren wordt de Volkswagen-reeks verder vernieuwd en uitgebreid met onder meer SUV's en volledig elektrische auto's.

Tegen 2020 heeft Volkswagen 19 SUV's in zijn modellengamma. Daarna ligt de focus ook sterk op de elektrische I.D.-reeks. Die bestaat in eerste instantie uit de I.D., I.D. Crozz en I.D. Buzz. In 2025 moeten er reeds 1 miljoen volledig elektrische Volkswagens rondrijden.