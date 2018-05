Nieuwe hybride, CNG en dieselmotoren bij Volkswagen

30 april 2018 | Volkswagen voegt een aantal nieuwe aandrijflijnen toe aan zijn modellengamma. Het gaat daarbij om mild hybrid-systemen met 48V-technologie, nieuwe turbodiesels waarvan ook hybride-varianten komen en "de meest geavanceerde aardgasmotor ter wereld". De wereldprimeurs werden onthuld tijdens het International Vienna Motor Symposium en vormen een onderdeel van Volkswagens progressieve aandrijflijn-strategie, die het merk helpt om in 2020 het Europese vlootdoel van 95 g/km CO2 per kilometer te halen.

Een van de belangrijkste nieuwe aandrijfsystemen is de 48V-mild hybrid. Het eerste Volkswagen-model met die technologie is de volgende generatie Golf, die in 2019 op de markt komt. Door te kiezen voor een 48V-systeem maakt Volkswagen hybride-auto's naar eigen zeggen voor meer mensen betaalbaar. Een 48V-mild hybrid staat volgens de fabrikant garant voor een lager brandstofverbruik, minder uitstoot, een groter comfort en meer sportiviteit dankzij zijn elektrische boostfunctie. Volkswagen gaat de techniek in de komende jaren toepassen op al zijn conventionele modellen.

Een andere aandrijflijn is de nieuwe 1.5 TGI Evo-aardgasmotor van Volkswagen. De 1,5 liter direct ingespoten krachtbron heeft een turbo met variabele turbinegeometrie en is gebaseerd op de bestaande 1.5 TSI ACT BlueMotion-motor. Deze motor komt tot een vermogen van 96 kW / 130 pk en maakt gebruik van de efficiënte TSI/TGI Miller-verbrandingscyclus. De productie van de 1.5 TGI Evo begint nog dit jaar. Het geschatte aardgasverbruik in de huidige Golf (met DSG-automaat) is 3,5 kg/100 km, waarmee hij een actieradius van zo'n 490 kilometer heeft. Als de gastank leeg is, schakelt de auto automatisch over naar benzine voor nog 190 kilometer aan actieradius (alle verbruiksdata zijn berekend op basis van de NEDC-cyclus). Zijn maximale koppel is vanaf 1.400 tpm beschikbaar (tot 4.500 tpm). Bovendien is het met de TGI-benzinemotoren mogelijk om te rijden op groen gas, dat is biogas op basis van methaan uit wind-, zonne-, waterkracht- of biomassa-opwekking.

Volkswagen demonstreert in Wenen het toekomstpotentieel van diesel met de volledig nieuwe 2,0 liter TDI-krachtbron uit de EA288-lijn. Hij zal als eerste Volkswagen-diesel beschikbaar komen met een hybride-systeem. Zo is de motor in standaardtrim al een mild hybrid dankzij zijn 12V-startmotor/generator, die energie terugwint, opslaat in een lithium-ion batterij en zo helpt om het brandstofverbruik te verlagen en het rijcomfort te verhogen. Opvallend aan de nieuwe TDI-motoren is hun relatief lage uitstoot, waarbij ze voldoen aan alle huidige en toekomstige WLTP/RDE-eisen. Ze zijn er in vermogenssterktes van 100 kW / 136 pk tot en met 150 kW /204 pk.

Met de EA288 Evo-productlijn loopt Volkswagen een eigen koers als het op dieseltechnologie aankomt. Het verbrandingsproces is opnieuw ontworpen, waardoor de motoren volgens de technici efficiënter zijn en minder uitstoot produceren dan de vorige dieselgeneratie. Daarbij zijn ook de efficiency en de reactiesnelheid van de turbo verbeterd. De nabehandelingscomponenten in de uitlaat, zoals het roetfilter en de NOx-katalysator, hebben nu nog meer effect en blijven het ook na langere tijd goed doen. Verder zijn de TDI-motoren lichter geworden, zijn de hitteverliezen omlaag gebracht en is er minder interne frictie. Over het geheel genomen is de CO2-uitstoot van de EA288 Evo-diesels tot 10 g/km lager geworden in vergelijking met de vorige generatie. Vermogen en koppel zijn met zo'n 9 procent gestegen.

De timing van de introductie van deze nieuwe generatie EA188 Evo dieselmotoren zal in een later stadium bekend worden gemaakt.