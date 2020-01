Groene stroom voor Volkswagen-fabrieken

23 januari 2020 | Volkswagen ligt op koers voor een CO2-neutrale productie tegen 2050. Voor 2020 heeft het merk zich een nog ambitieuzer doel opgelegd om het percentage extern afgenomen energie uit hernieuwbare bronnen voor zijn fabrieken verder te vergroten. "We willen de hoeveelheid groene stroom die dit jaar door onze fabrieken wordt ingekocht, aanzienlijk verder vergroten van 70 naar 90 procent," aldus Andreas Tostmann, bestuurslid voor Productie en Logistiek bij het merk Volkswagen. Bovendien focust Volkswagen nog nadrukkelijker op het gebruik van aardgas voor zijn eigen energievoorziening. Waarbij het merk voor de energiecentrales in Wolfsburg overschakelt van kolen op gas.

De externe levering van energie aan Volkswagen's 16 fabrieken wereldwijd (met uitzondering van China) bestaat nu al voor 70 procent uit groene stroom uit hernieuwbare bronnen. Binnen nu en een jaar wil het merk die afname van groene stroom verder verhogen naar zelfs 90 procent.

Bovendien stapt Volkswagen voor het zelf opwekken van energie systematisch over op gas. De energielevering voor de productiefaciliteit in Wolfsburg wordt momenteel bijvoorbeeld omgeschakeld naar een hoog-efficiënte Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) centrale; een proces dat in 2022 voltooid moet zijn. De CO2-emissies die bij het opwekken van elektriciteit en warmte vrijkomen, worden op deze nieuwe manier met 60 procent ofwel 1,5 miljoen ton per jaar verminderd. Dat is het equivalent van de uitstoot van zo'n 870.000 auto's.

De eerste componenten voor deze gasturbines werden afgelopen weekend geleverd. Met deze energiecentrales levert Volkswagen een lange-termijnbijdrage aan de stabiliteit van het nationale energienet in Duitsland.