Elektrische Volkswagen verslaat Formule 1 auto

8 juli 2019 | Een elektrische raceauto die een Formule 1 auto verslaat… de ID.R deed het! De 500kW / 680pk sterke racer van Volkswagen heeft opnieuw autosportgeschiedenis geschreven, nu met een overweldigend record op het Goodwood Festival of Speed 2019. Coureur Romain Dumas voltooide de 1,86 kilometer lange Heuvelklim in het zuiden van Engeland in slechts 39,9 seconden. Hij verpulverde het bijna 20 jaar staande record van 41,6 seconden, destijds gehaald met een Formule 1-auto.

Met het neerzetten van een ongekend snelle recordtijd op het Goodwood Festival of Speed heeft de elektrische ID.R aangetoond zelfs een racer uit de koningsklasse in de autosport te kunnen overtreffen. Het was sinds 1999 nog niemand gelukt om het staande record, neergezet met een Formule 1-auto, te breken.

"We zijn erg trots op onze overwinning. Romain Dumas benutte het volledige potentieel van de ID.R op dit korte maar lastige parcours. Na onze overwinning op Pikes Peak vorig jaar en het halen van het elektrische record op de Nürburgring kort geleden, hebben we nu wéér een mijlpaal bereikt", zegt Sven Smeets van Volkswagen Motorsport.

De ID.R is de sportieve ambassadeur van een compleet nieuwe generatie elektrische auto's van Volkswagen. Het eerste model, de ID. 3, wordt later dit jaar geïntroduceerd. Volkswagen Motorsport was op het Goodwood Festival of Speed met een speciale sprintversie die specifiek was afgestemd op het parcours van de befaamde heuvelklim. Deze ID.R heeft kleinere batterijen voor een lager gewicht en een speciale configuratie die is afgestemd op het afgeven van nóg meer vermogen bij korte afstanden voor een nóg kortere sprinttijd. Met effect!