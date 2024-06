ChatGPT beschikbaar in nieuwe Volkswagens

Sinds enige tijd is ChatGPT al geïntegreerd in de IDA-spraakassistent van de nieuwste Volkswagens. Vanaf nu kunnen alle bestuurders van een Volkswagen die is uitgerust met de laatste generatie van het MIB-infotainmentsysteem ervan profiteren.

De AI-chatbot biedt een reeks nieuwe functies die veel verder gaan dan de eerder beschikbare spraakbesturing. Zo is het mogelijk om je Volkswagen zoekresultaten te laten voorlezen of met de auto te communiceren via natuurlijke taal. In de huidige generatie Volkswagen-modellen is het infotainment-, navigatie- en klimaatbeheersingssysteem al te bedienen met de online spraakassistent IDA. Dankzij de introductie van ChatGPT zijn de mogelijkheden om vragen te beantwoorden aanzienlijk verder uitgebreid. Zo kan een Volkswagen bijvoorbeeld informatie geven over toeristische attracties, verslag doen van voorbije voetbaltoernooien of helpen bij het oplossen van wiskundeproblemen. Dat werkt allemaal intuïtief: de bestuurder praat gewoon met de assistent in natuurlijke spraak en hoeft zijn of haar ogen niet van de weg te halen.

Geen extra account nodig

Volkswagen-bezitters met een bestaand account voor Volkswagen Connect/Volkswagen Connect Plus kunnen de IDA spraakassistent gewoon gebruiken. Daarvoor is geen extra toegang of een extra app nodig. De digitale assistent wordt, zoals gewoonlijk, gestart door "Hallo IDA" te zeggen of door op de knop op het stuurwiel te drukken.

Als een vraag niet door het Volkswagen-systeem zelf kan worden beantwoord, wordt deze anoniem doorgestuurd naar ChatGPT; het antwoord wordt dan gegeven met de standaard Volkswagen-stem. ChatGPT krijgt volgens Volkswagen op geen enkel moment toegang tot voertuiggegevens. Vragen en antwoorden worden volgens de leveranciers onmiddellijk gewist om gegevensbescherming te garanderen. De online stemassistent kan worden uitgeschakeld in het instellingengedeelte van de Volkswagen-app of in de privacy-instellingen van het infotainmentsysteem.

Beschikbaar in vijf talen

In januari 2024 presenteerde Volkswagen op de CES 2024 de eerste modellen met ChatGPT geïntegreerd in de IDA spraakassistent. De technologie is momenteel beschikbaar in de systeemtalen Engels (VS), Engels (VK), Spaans, Tsjechisch en Duits.