ACM beboet Volkswagen voor dieselaffaire

28 november 2017 | De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft vastgesteld dat Volkswagen AG (Volkswagen) consumenten heeft misleid bij de verkoop van dieselauto's met type EA 189-motor. Volkswagen prees deze auto's aan als milieuvriendelijk, terwijl de resultaten van de emissietests volgens de ACM met behulp van verboden software waren gemanipuleerd. Omdat de ACM naar eigen zeggen oneerlijke handelspraktijken heeft vastgesteld legt de ACM aan Volkswagen een boete van 450.000 euro op. Dit is de maximale boete die de ACM in dit geval kan opleggen.

De Consumentenbond heeft de ACM vorig jaar gevraagd onderzoek te doen naar Volkswagen. De ACM heeft vervolgens onderzocht of het bedrijf consumenten heeft misleid. De ACM heeft vastgesteld dat Volkswagen in de periode 2009 tot 2015 consumenten heeft misleid over de belangrijkste kenmerken van het product. Hierdoor hebben consumenten mogelijk een andere beslissing genomen dan wanneer ze wél de juiste informatie hadden ontvangen. De dieselauto's met type EA 189-motor van de merken Volkswagen, Audi, ŠKODA en Seat werden als duurzaam en milieuvriendelijk gepresenteerd, terwijl de testuitkomsten niet betrouwbaar waren door de ingebouwde software.

Door het gebruik van manipulatiesoftware heeft Volkswagen ook in strijd gehandeld met de vereisten van professionele toewijding. Bovendien stelde Volkswagen ten onrechte dat de auto's voldeden aan de goedkeuringseisen voor toelating op de Europese markt. Omdat de verschillende overtredingen zijn terug te voeren op één feit, namelijk het installeren van de manipulatiesoftware, kan de ACM het bedrijf hiervoor slechts één boete van 450.000 euro opleggen.

Tegen dit besluit van de ACM kan Volkswagen beroep aantekenen. Consumenten die menen schade te hebben ondervonden van de oneerlijke handelspraktijken van Volkswagen kunnen hun claim indienen bij het bedrijf.