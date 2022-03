5 EuroNCAP sterren voor VW ID.5, Polo en Taigo

3 maart 2022 | De nieuwe Volkswagen-modellen ID.5, Polo en Taigo kregen de maximale beoordeling van vijf sterren. Het onafhankelijke instituut Euro NCAP beoordeelde het drietal als 'uitstekend' in alle vier de onderzochte criteria: bescherming voor volwassen inzittenden, meereizende kinderen, kwetsbare weggebruikers en de technologie om aanrijdingen te vermijden. De drie Volkswagen-modellen scoorden bijzonder goed in de categorie 'Bescherming van de volwassen inzittenden'. De ID.5 behaalde hier 93 procent van de mogelijke punten, terwijl de Polo en Taigo zelfs een score van 94 procent verdienden.

Het resultaat voor de ID.5 is bepaald op basis van de crashtests en een beoordeling van de maatregelen waardoor je als inzittende zo snel mogelijk kunt worden gered. Een ander belangrijk veiligheidskenmerk is de centrale airbag voor de voorstoelen, die alle drie de geteste Volkswagen-modellen hebben. Deze airbag helpt bij een crash van opzij om te voorkomen dat de hoofden van de voorpassagiers elkaar raken.

De ID.5 behaalde een score van 89 procent voor de bescherming van meereizende kinderen, op basis van drie belangrijke punten. Naast de bescherming die kinderbeveiligingssystemen bieden bij een frontale of zijdelingse aanrijding, ligt de nadruk ook op de mogelijkheden om kinderzitjes van verschillende groottes veilig te monteren en op de uitrusting die een auto heeft om kinderen te vervoeren. Ook op dit criterium presteerden de Polo (80 procent) en de Taigo (84 procent) goed.

Op het gebied van 'hulpsystemen' maakte met name de ID.5 indruk bij Euro NCAP met 85 procent van de mogelijke punten. De Taigo en Polo behaalden elk een resultaat van 70 procent in deze categorie. Deze modellen zijn allemaal standaard voorzien van functies zoals vermoeidheidsherkenning, de noodremassistent 'Front Assist' met noodremfunctie in de stad en voetgangersdetectie. Ook het rijstrookwaarschuwingssysteem 'Lane Assist' behoort tot de standaarduitrusting. Bij de ID.5 werden in deze categorie ook de optische en akoestische gordelverklikkers voor de inzittenden voorin en de stoelbezettingsdetectie op de achterbank positief beoordeeld.

Naast de bescherming van de inzittenden onderzoekt EuroNCAP ook hoe goed automatische noodremsystemen kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en fietsers kunnen beschermen bij een dreigende aanrijding. Volgens Euro NCAP kan 'Front Assist' waarmee de ID.5, Taigo en Polo standaard zijn uitgerust, deze weggebruikers goed herkennen. Het systeem maakt gebruik van een radarsensor en een camera om potentieel gevaar te detecteren en helpt zo de remweg te verkleinen. Op het gebied van bescherming van voetgangers en fietsers behaalde de ID.5 een resultaat van 76 procent, op korte afstand gevolgd door de Taigo (71 procent) en de Polo (70 procent).

Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) is een onafhankelijke non-profitorganisatie die de veiligheid van auto's test. Het evaluatieprogramma van Euro NCAP is sinds 1997 dé maatstaf als het gaat over het veiligheidsniveau van nieuwe auto's in Europa.

