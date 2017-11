5 Euro NCAP-sterren voor Volkswagen Polo en T-Roc

9 november 2017 | De nieuwe Volkswagen Polo en T-Roc hebben bij de crashtests van Euro NCAP de maximale veiligheidsscore van vijf sterren gekregen. Op alle belangrijke criteria (bescherming van volwassenen, kinderen en voetgangers en veiligheidssystemen) behaalden beide modellen hoge scores.

Het European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) heeft de nieuwe Volkswagen Polo onder meer getest aan welke belastingen volwassen inzittenden bij verschillende ongevalsscenario's bloot komen te staan. Hier behaalde de Polo een score van 96 procent.

Ook bij de impact van opzij scoorde de Polo bijzonder goed. Zowel bij de zijdelingse crash met een barrière als bij de 'Paaltest' worden alle kritische delen van het lichaam goed beschermd. Hier noteerde de Polo de hoogst haalbare score. Op het onderdeel 'bescherming van kinderen' scoorde de Volkswagen Polo 85 procent, een nieuwe topwaarde in deze klasse. Bij de testonderdelen voetgangersbescherming (76 procent) en assistentiesystemen (59 procent) boekte de Polo temidden van sterke concurrenten voorbeeldige resultaten.

Ook de Volkswagen T-Roc kwam over de gehele linie overtuigend uit de bus. Qua bescherming van volwassen inzittenden bijvoorbeeld werd de compacte SUV met 96 procent beoordeeld. Op het gebied van bescherming van kinderen in de auto behaalde de T-Roc 87 procent van het maximale aantal punten. Bij deze test worden dummies in kinderzitjes geplaatst. Tijdens de frontale off-set-crash bleek dat alle belangrijke lichaamsdelen goed werden beschermd en dat gold ook bij de zijdelingse aanrijding.

Dankzij deformeerbare elementen in het front van de T-Roc en door de standaard voetgangersherkenning, bedroeg de score voor voetgangersbescherming 79 procent; een zeer hoge waarde in dit segment. Ook de waardering voor de assistentiesystemen van de T-Roc was met 71 procent hoog.