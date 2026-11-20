Uiterlijk volgt de ID. Polo GTI Clubsport Concept de bekende lijnen van het ID. Polo GTI productiemodel. Het aanzienlijk verbrede koetswerk (+100 millimeter) is echter volledig op maat gemaakt. De inspiratie hiervoor werd opgedaan bij Volkswagen Motorsport-auto's zoals de Polo R WRC (winnaar van het FIA World Rally Championship in 2013, 2014, 2015 en 2016), maar ook concept cars van het kaliber Golf GTI W12-650 (GTI Meet 2007) en Design Vision GTI (GTI Meet 2013).

Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport Concept | Volkswagen toont ID. Polo GTI Clubsport Concept

Maximale downforce

Opvallende kenmerken zijn het silhouet met twee in plaats van vier deuren, de uitgebouwde wielkasten die voor en achter aan beide zijden met 50 millimeter zijn verbreed, een grote splitter aan de voorkant, een nieuwe achterdiffuser en een forse koolstofvezel achtervleugel. Gezamenlijk zorgt dit aerodynamicapakket van splitter, diffuser en achtervleugel op het circuit voor maximale neerwaartse druk.

Een herkenbaar GTI-element is de smalle rode bies over de gehele breedte van het front, als nieuwe interpretatie van de met rood omrande radiatorgrille van de eerste Golf GTI. Andere bekende GTI-highlights zijn de verticale LED-dagrijlichten (overgenomen van de ID. Polo GTI), de onderste luchtinlaat in het karakteristieke honingraatdesign met de geïntegreerde rode verticale spijlen en de zwarte 19 inch BBS lichtmetalen velgen.

Tweezits racer

Ook het interieur van de Clubsport-versie is helemaal afgestemd op het circuit. Het dashboard, de deurpanelen en tal van andere details zijn bekleed met donkere, niet-reflecterende ArtVelours microfleece met rode stiksels, opnieuw een herkenbaar GTI-accent. In de productieversie van de ID. Polo GTI worden die stiksels aan de voorkant van de deur normaliter afgerond met een zilveren badge met rode GTI-letters. In de ID. Polo GTI Clubsport Concept wordt in plaats daarvan een nieuwe rode badge met zwart Clubsport-opschrift gebruikt.

Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport Concept | Volkswagen toont ID. Polo GTI Clubsport Concept

De bestuurder en voorpassagier zitten in Recaro racekuipen met rode 5-puntsgordels. De achterbank en bagageruimte zijn verdwenen om het gewicht te verminderen. In plaats daarvan heeft Volkswagen boven en achter de voorstoelen een rolbeugel gemonteerd, uitgevoerd in de GTI-kleur Tornado Red.

Motorvermogen en prestaties

De ID. Polo GTI Clubsport Concept put zijn vermogen van 270 kW (367 pk) en koppel van 550 Nm uit de combinatie van een APP550 elektromotor (die normaliter in grotere achterwielaangedreven Volkswagens zoals de ID.7 wordt gebruikt) en een accupakket van 52 kWh. De aandrijfkracht wordt op de vooras overgebracht via een elektronisch gestuurd mechanisch sperdifferentieel. Dankzij Launch Control sprint de ID. Polo GTI Clubsport Concept vanuit stilstand in 4,7 seconden naar de 100 km/u.

Net als de aandrijving zelf is ook de elektrische infrastructuur afgestemd op het prestatieniveau van de ID. Polo GTI Clubsport Concept. De 52 kWh hoogspanningsaccu - afkomstig uit de reguliere ID. Polo - en de bijbehorende software zijn zo ontworpen dat het accusysteem gedurende korte periodes tot 290 kW vermogen kan leveren. De aandrijfregeling en het accupakket zijn geoptimaliseerd voor een continu gebruik van de elektromotor op hoge toerentallen, zodat de auto een topsnelheid van 240 km/u haalt.

Clubsport dynamiek en DCC

De Clubsport Concept heeft dezelfde onderstelbasis als de ID. Polo GTI, met een MacPherson-vooras en een torsiestang achteras. De Clubsport is echter met 15 millimeter verlaagd en ligt daarmee liefst 30 millimeter lager dan de standaard ID. Polo. Het camber en de wielkasten, spatborden en ophangingspunten zijn opnieuw ontwikkeld. Bovendien is de stuurhoek op de vooras beperkt om ruimte te maken voor de aanzienlijk grotere spoorbreedte en de bredere wiel-/bandcombinaties.

Net zoals de ID. Polo GTI productieversie beschikt GTI Clubsport Concept over Volkswagen's DCC adaptieve chassiscontrole. De instellingen zijn echter aangepast voor gebruik in de Clubsport en dus voor het circuit. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen van het sperdifferentieel op de vooras. De DCC berekent de benodigde demping voor elk wiel en past die binnen fracties van een seconde aan bij de schokdempers. Door middel van een torque vectoring-effect optimaliseert het sperdifferentieel de grip van de ID. Polo GTI Clubsport Concept bij het nemen van bochten op hoge snelheid. Daarnaast beteugelt een nieuw keramisch remsysteem de aanzienlijk verbeterde prestaties.