Volkswagen ID. Polo is Duitse Auto van het Jaar

In de verkiezing scoorde de ID. Polo hoog in de categorie 'Design en Rijplezier', met 85,8 procent van de maximale score. Ook noteerde hij een score van 84,2 procent op het gebied van 'Veiligheid en Milieu', en 83,8 procent voor 'Belang en Innovatie'. In de rubriek 'Comfort en Praktisch gebruik' ontving de compacte Volkswagen een score van 82 procent.

De Duitse Auto van het Jaar-titel onderstreept het bijzondere belang van de ID. Polo voor Volkswagen. Als volledig elektrische herinterpretatie van één van de meest succesvolle modellen uit de geschiedenis van het merk luidt hij een nieuw tijdperk in onder een vertrouwde naam. In totaal verkocht Volkswagen tot dusver meer dan twintig miljoen Polo's. De ID. Polo combineert een modern en tijdloos ontwerp met goede prestaties, voorwielaandrijving, veel ruimte, een hoge kwaliteitsstandaard en talrijke innovaties die normaliter pas in hogere klassen beschikbaar zijn.

De ID. Polo is in Nederland inmiddels te rijden bij de Volkswagen-dealers, en is er al vanaf € 24.990*. Zoals elke elektrische Volkswagen wordt de ID. Polo geleverd inclusief 5 jaar onderhoud. Op het accupakket geldt 8 jaar (tot 160.000 km) garantie. Daarnaast profiteert elke ID. van gratis 24/7 pechhulp binnen Europa. Dankzij het uitgebreide servicenetwerk in Nederland en daarbuiten is mobiliteit altijd gewaarborgd - bij pech, zoals een lekke band, staat hulp binnen 3 uur klaar. De ID. Polo is ontwikkeld en ontworpen in Wolfsburg en wordt geproduceerd in Spanje.

"De ID. Polo presteerde op vier van de vijf criteria beter dan de nummer twee en verzekerde zich daarmee van een onbetwiste klasse-overwinning. De duidelijke uitslag van de jury weerspiegelt het belang dat deze auto heeft voor het merk Volkswagen", aldus Jens Meiners, medeoprichter van de Duitse Auto van het Jaar-verkiezing. Ook schaarde de ID. Polo zich bij de best beoordeelde auto's voor de categorie-overschrijdende designprijzen. De 47-koppige jury verkoos hem als nummer twee voor de 'Speciale Award voor Beste Interieurdesign' en als derde op het gebied van 'Beste Exterieurdesign'.